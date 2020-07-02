Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс евро на пятницу вырос до 79,52 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 32,8 копейки — до 79,5181 рубля, курс доллара увеличился на 7,85 копейки, до 70,5198 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс доллара понизился на 2 копейки, евро — на 30

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