Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 32,8 копейки — до 79,5181 рубля, курс доллара увеличился на 7,85 копейки, до 70,5198 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на пятницу вырос до 79,52 рубля

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