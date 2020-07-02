Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на пятницу вырос до 79,52 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 32,8 копейки — до 79,5181 рубля, курс доллара увеличился на 7,85 копейки, до 70,5198 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Управление рисками: как могут измениться курсы доллара и евро в июле
Владивосток-Новости01 июля в 22:04
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Кино
«Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 1990-х годов
Сюжет фильма складывается вокруг безобидного и слабоумного и вместе с тем открытого и благородного героя.
Evo-rus.com 04:20
Космос
Роскосмос планирует запуск межпланетной станции «Луна-25» в 2021 году
Народные новости 04:29
Автоспорт
Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще пять гонщиков не стали преклонять колено перед стартом этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.
РИА Новости 09:27
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news 03 июля в 05:55
Энергетика
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
РИА Новости 01:00
Политика
Совфед: Россия имеет право выдвигать требования к Украине
У России есть историческое право выдвигать требования в отношении Украины, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что никто не может ничего «требовать у независимого украинского государства».
URA.Ru вчера в 17:22
Армия и оружие
Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением
Президент Украины Владимир Зеленский заявил по случаю Дня Военно-морских сил, что дал задание новому командующему ВМС контр-адмиралу Алексею Неижпапе обеспечить полное оснащение флота ракетным вооружением.
РИА Новости 03:31
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отца
Бой между ирландцем и россиянином состоялся в октябре 2018 года. Тогда досрочную победу одержал Хабиб Нурмагомедов.
Vprognoze.ru 03 июля в 15:37
Футбол
Клопп назвал двух фаворитов этого сезона Лиги чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.
Нева Спорт 02:07
Гаджеты
Дитя пандемии: GeForce GTX 1650 Ultra на базе TU106 появилась из-за высокого спроса на ноутбуки
3DNews вчера в 08:04
Политика
Экс-премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) скоро выйдут из состава Украины, считает бывший премьер ДНР и руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
Известия 02:11
Шоу-бизнес
Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков
Российская газета 09:15
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Авто
Новый BMW 4-й серии Coupe получил специальную серию в РФ
Новая модель купе получила версию M Sport Pro Shadow Edition, в которой есть пакет M Sport Package Pro и функция Sprint.
Газета DAILY 03:19
Религия
В захваченный на Урале монастырь пустили прихожан и паломников
Ранее монах сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и отказался покидать обитель.
Говорит Москва вчера в 10:22
Общество
В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
RT на русском 06:45
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия вчера в 01:02
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Авто
Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям
Эксперт издания "За рулём" Илья Пименов назвал шесть самых опасных и глупых ошибок, совершаемых водителями.
Новые автомобили 10:48
Политика
Процесс съемок обращения Путина попал на видео
Журналист Павел Зарубин опубликовал видео, на котором запечатлен процесс подготовки президента России Владимира Путина к записи обращения к россиянам.
Pravda.Ru 09:57
Шоу-бизнес
Наталья Орейро завела микроблог в Instagram
Наталья Орейро опубликовала первое видео в микроблоге в Instagram Стоит отметить, что в последнее время имя Натальи Орейро тесно связано с Россией.
Вокруг ТВ 08:05
Политика
Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики
Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
РИА Новости 06:28
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M41 получит аккумулятор емкостью 6800 мАч
Политическая Экспертиза 03:39
Футбол
«Ньюкасл» и «Вест Хэм» сыграли вничью в матче АПЛ
В матче 33-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Победителя команды не выявили, сыграв вничью со счетом 2:2.
Sport24.ru 11:09