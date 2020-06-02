Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 3 июня
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 3 июня 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Здоровье
Врач израильской клиники счел бессмысленным ношение масок на улице
Ношение маски на улице не причиняет вреда здоровью, однако бессмысленно и дискомфортно.
Lenta.ru 21:09
Армия и оружие
Минобороны заказало четыре ракеты «Ангара»
Газета.Ru 19:59
Общество
У 29 рыбообработчиков на Камчатке выявили коронавирус
Положительный результат на COVID-19 дали тесты 29 рыбообработчиков, прибывших на лососевую путину на Камчатку, сообщает пресс-служба ассоциации рыбопромышленников "Река Большая".
РИА Новости 21:51
Общество
Четверо пациентов с коронавирусом появились на Сахалине
Из-за двоих приезжих рыбаков на северных Курилах введен режим ЧС, а в больницах введены дополнительные меры безопасности при приеме пациентов: при госпитализации будут требовать анализ на коронавирус.
EastRussia 21:45
Здоровье
В Барнауле коронавирус выявили у 70 человек в онкодиспансере
Медики выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 70 человек в онкодиспансере Барнаула.
RT на русском 02:09
Происшествия
В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 21:32
Здоровье
Врач рассказала, как бороться с метеозависимостью
Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью "Вечерней Москве", как метеочувствительным людям пережить перепады погоды.
РИА Новости 21:23
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
Общество
Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсации за рабство в США
В США первый миллиардер-афроамериканец Роберт Джонсон призвал власти выплатить своим соотечественникам внушительную компенсацию за вековое рабство.
РЕН ТВ вчера в 12:44
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
Общество
В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты
ТАСС вчера в 16:18
Происшествия
В Норильске после разлива нефти ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен в Норильске и на полуострове Таймыр из-за разлива дизельного топлива на норильской ТЭЦ-3.
Плюс один +1 вчера в 06:46
Гаджеты
Стало известно, как увеличить время работы смартфона без зарядки
Следует ограничить работу нужных программ в фоновом режиме - это могут быть мессенждеры, соцсети, карты и навигаторы и сервисы.
Online47.ru 19:31
Политика
Токаев заявил, что строительство базы США в Казахстане не обсуждается
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительство американской военной базы на территории республики не стоит в повестке дня и не обсуждается.
RT на русском 18:49
Здоровье
В Бурятии выявили 24 новых случая заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 2 июня 2020, 05:14 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1587.
REGNUM вчера в 22:14
Авто
«Яндекс» представил беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata
«Яндекс» представил беспилотный автомобиль четвертого поколения – Hyundai Sonata.
Ведомости 06:35
Политика
Генсек ООН прокомментировал беспорядки в США
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил свое сожалению в отношении массовых беспорядков в США и призвал протестующих к мирным акциям.
Lenta.ru 22:49
Авто
Внедорожник Lada 4x4 уходит из Европы
Как только все автомобили будут распроданы, модель окончательно уйдет с рынка.
Автоновости дня 12:45
Политика
Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами
Министр промышленности России Денис Мантуров заявил, что Россия имеет четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:12
Энергетика
Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию
В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ 31 мая в 20:43
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета 01:24
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета 21:30
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в Чувашии, сообщается на сайте СК региона.
Газета.Ru 10:53
Общество
Минпросвещения планирует очный выпускной для школьников
Выпускной вечер для школьников в этом году планируется провести в очном формате.
Росбалт вчера в 07:45
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Политика
Дмитрий Киселев: Расстрелянной в США журналистке повезло выжить
Российская газета 17:45
Экономика
Треть компаний планируют в ближайшем будущем оптимизировать штат
36% российских компаний планируют оптимизировать штат, показало исследование hh.ru для «Известий».
Известия 17:30