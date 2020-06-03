Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 4 июня
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 4 июня 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Общество
Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры
Ридус вчера в 15:41
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Общество
Друг назвал причину смерти Юлии Норкиной
РИА Новости вчера в 13:40
Кино
Умер советский и российский актер Михаил Кокшенов
В пятницу, 5 июня, умер советский и российский актер Михаил Кокшенов.
Невские Новости вчера в 07:16
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
Игры
В сеть слили почти полтора часа геймплея из рабочего билда Dead Island 2
В сети всплыло почти полтора часа игрового процесса из зомби-песочницы Dead Island 2. Билд временами беспощадно тормозит, а также забывает подгружать текстуры, анимации и звук, но общее впечатление об игре составить позволяет.
Городской портал Новый Нижний 02:00
Экономика
Актуализированы сведения для самостоятельной проверки налоговых рисков
В разделе «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» размещены сведения по налоговой нагрузке и показателям рентабельности за 2019 год.
Главная книга вчера в 06:43
Здоровье
Японский врач оценил вероятность второй волны коронавируса в 90%
Вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции составляет около 90%.
Российская газета вчера в 23:34
Наука
Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя
Ученые заметили плоскую вытянутую 15-метровую платформу.
Замана вчера в 01:09
Происшествия
В США разбился двухмоторный самолет
По меньшей мере пять человек погибли при крушении двухмоторного самолета Piper PA-31T в штате Джорджия на юго-востоке США, сообщает телеканал Fox 5 со ссылкой на власти.
РИА Новости вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Общество
Продажи алкоголя в России за три месяца сократились на 17%
Общий спад продаж алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%.
REGNUM 00:35
Общество
Под Норильском завезли емкости для сбора топлива
Моя Москва.онлайн 02:42
Общество
В Москве более 3 тысяч пациентов вылечились от коронавируса
В Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 3 073 пациента, общее число выздоровевших достигло 100 431.
Газета.Ru 02:42
Общество
Введенные в России ограничения из-за коронавируса признаны законными
Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными ограничительные меры, введенные в субъектах Российской Федерации, в том числе, в Москве, из-за распространения коронавируса нового типа.
Вести.Ru вчера в 16:54
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Известия вчера в 09:50
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий».
BFM.ru 00:28
Хоккей
Назаров отреагировал на высказывание Панарина о России
Бывший российский хоккеист Андрей Назаров, который с 1993 по 2005 год выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), прокомментировал высказывание форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина о России.
RT на русском вчера в 15:51
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Здоровье
Пашинян назвал условие возврата Армении к тотальному локдауну на фоне коронавируса
Если каждый не будет соблюдать правила безопасности, Армения может погрузиться в полный локдаун.
Sputnik Армения 02:40
Политика
США отказались вернуть России отнятые дипломатические объекты
США отказались вернуть представителям РФ отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке, которая была нужна по гуманитарным соображениям, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета ГА ООН по отношениям со страной пребывания.
РИА Новости вчера в 16:25
Энергетика
Польша повысит тариф на транзит российского газа
Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа.
Lenta.ru вчера в 21:39
Экономика
Микрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам
Почему микрофинансисты расчищают портфели В апреле — мае группа компаний Eqvanta (бренды "Быстроденьги" и "Турбозайм") продала чуть менее 40% портфеля просроченных кредитов, рассказал директор по управлению высокорисковыми активами группы Андрей Заводсков.
РБК 02:00
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Иркутской области погибли четверо детей
При пожаре в жилом доме в Зиминском районе Иркутской области погибли пять человек, сообщает РЕН ТВ.
РБК вчера в 17:37
Религия
Карталинские верующие отмечают праздник Троицы
Карталинская новь 02:00
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Происшествия
ЧП в Норильске: ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз
Источник в оперативных службах сообщил, что во взятых из загрязненных разлившимся топливом водоемов в Норильске пробах воды предельно допустимая концентрация вредных веществ превышена в 200 раз.
Вести.Ru 01:46
Шоу-бизнес
Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи шоу-бизнесу
В ответ артистка заявила в Instagram, что Шнуров «напрасно очернил» ее мужа, поскольку якобы и сам попросил о помощи шоу-бизнесу.
Взгляд.ру 00:42