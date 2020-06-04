Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 4 июня
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 4 июня 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Общество
Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров
Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
РИА Новости вчера в 18:04
Общество
Директор СГЭТ: весь транспорт вышел на линию, несмотря на забастовку
На встрече, как сообщается в соцсетях, выступила водитель Кировского троллейбусного депо Анастасия Оглоблина, которая объявила о создании на предприятии нового независимого профсоюза "Электротранспортник".
Московский Комсомолец вчера в 03:46
Общество
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Футбол
Агент: «„Рома“ и „Атлетико“ в 2018 году могли купить Лаутаро за 8 млн»
Агент Луис Руцци рассказал о том, как нападающий "Интера" и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес в 2018 году мог оказаться в "Роме" или "Атлетико".В январе 2018-го я предложил Мартинеса "Роме" за 8 млн евро.
Soccer.ru 00:19
Общество
В Петербурге назвали самые высокооплачиваемые вакансии
Как сообщили в пресс-службе hh.ru, самые привлекательные зарплаты в Северной столице предлагаются главе производственного предприятия — его зарплата составляет около 400 тысяч рублей в месяц.
Gazeta.SPb вчера в 08:55
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Политика
В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»
В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока", из-за того, что играет там "деструктивную роль".
Газета.Ru вчера в 16:08
Общество
Жилье эконом-класса заменят стандартным жильем
Критерии "стандартного жилья" утвердил Минстрой. Этот термин придет на смену жилью "эконом-класса". Документ вступает в силу 6 июня.
Российская газета вчера в 10:33
Происшествия
Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»
В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости вчера в 02:53
Здоровье
На Камчатку прибыли врачи из Москвы для борьбы с коронавирусом
Предполагается, что работать на Камчатке они будут до 22 июня. Однако, если потребуется, они могут задержаться еще на какое-то время.
ИА Красная Весна вчера в 23:56
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия 03 июня в 10:47
Общество
Меркель назвала экономическую ситуацию в ФРГ самой тяжелой в истории
Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что экономика страны находится в самой тяжелой ситуации в истории.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости вчера в 14:13
Происшествия
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова, который был убит в результате спецоперации.
Lenta.ru вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли заняла место Фахрие Эвджен в сериале «Великолепный век»
На роль Хюррем-Султан рассматривали другую девушку. Лицом теленовеллы "Великолепный век" авторы планировали сделать брюнетку Фахрие Эвджен.
Дни.ру 03 июня в 10:52
Общество
Для 8,5 тыс. выпускников школ Сахалинской области прошел последний звонок
Линейки по случаю окончания учебного года прошли в пятницу в школах Сахалинской области.
ТАСС вчера в 20:50
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
Здоровье
Николай Ренц: ситуация с коронавирусом в Тольятти ухудшается
Главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц 4 июня записал видеообращение, в котором рассказал о том, что в Тольятти в ближайшие дни развернут 550 дополнительных коек для больных COVID-19.
ГТРК Самара вчера в 16:31
Происшествия
В Пермском крае умерли два медика c COVID-19
Два медика, инфицированные коронавирусом, скончались в Пермском крае, сообщило региональное министерство здравоохранения.
РИА Новости вчера в 14:13
Происшествия
Сотрудник Минпромторга задержан за взятки в особо крупном размере
Столичное подразделения Следственного комитета объявило, что расследует уголовное дело против сотрудника Минпромторга за взятки.
Российская газета вчера в 12:51
Культура
Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть
Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru вчера в 06:28
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Здоровье
Медики отметили связь уровня витамина К с осложнениями коронавируса
Врачи из Нидерландов нашли связь между низким уровнем витамина К в организме человека и тяжелыми осложнениями коронавируса.
Shraibikus News вчера в 12:57
Футбол
Селюк: зачем футболисты выступают в поддержку мародёрства, бунтов? При чём тут расизм?
Агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о ситуации в США, где проходят массовые акции протеста в защиту прав афроамериканцев.
Чемпионат вчера в 16:50
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News вчера в 05:58
Общество
Путин возмутился несвоевременным докладом о ЧП с топливом в Норильске
RT на русском 03 июня в 09:30
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия 03 июня в 19:00