Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 4 июня

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 4 июня 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Курс евро, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 70 копеек

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Общество

Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров

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Футбол

Агент: «„Рома“ и „Атлетико“ в 2018 году могли купить Лаутаро за 8 млн»

Агент Луис Руцци рассказал о том, как нападающий "Интера" и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес в 2018 году мог оказаться в "Роме" или "Атлетико".В январе 2018-го я предложил Мартинеса "Роме" за 8 млн евро.
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

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Политика

В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»

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В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

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Общество

Меркель назвала экономическую ситуацию в ФРГ самой тяжелой в истории

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Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

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РИА Новости вчера в 14:13
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Происшествия

Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина

Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова, который был убит в результате спецоперации.
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Для 8,5 тыс. выпускников школ Сахалинской области прошел последний звонок

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Здоровье

Николай Ренц: ситуация с коронавирусом в Тольятти ухудшается

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Медики отметили связь уровня витамина К с осложнениями коронавируса

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