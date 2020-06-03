Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 4 июня

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 4 июня 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Курсы валют ЦБ РФ на 4 июня: 69,0151 руб/доллар США и 77,3245 руб/евро

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Официальный курс доллара упал на 64 копейки, евро — на 15 копеек

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Официальный курс евро на пятницу вырос до 77,32 рубля

ПРАЙМ06:20

Официальный курс доллара вырос на 67 копеек, евро — на 70

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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 июня в размере 77.3245 руб. против 76.6243 руб. на 4 июня

АК&М07:22

ЦБ РФ установил курс евро с 5 июня в размере 77,3245 руб

Финмаркет06:09

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на 5 июня

Экономика сегодня06:21
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