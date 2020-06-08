Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 6 июня
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на субботу, 6 июня 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Общество
Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета вчера в 23:00
Кино
«Ведьмак»: Цветные эльфы, гномы и дриады на ранних концептах сериала The Witcher от Netflix
Srnsk вчера в 15:23
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Политика
В МИДе допустили провокации НАТО во время парада Победы
Профиль вчера в 07:37
Космос
Телескоп «Хаббл» помог найти места рождения первых звезд Вселенной
ИА Красная Весна 04 июня в 08:35
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Армия и оружие
Sieci: России вторгнется на Украину и в Прибалтику легко и просто
Недвижимость.RU вчера в 13:37
Здоровье
Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса
Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru вчера в 01:58
Космос
В США сравнили скафандры SpaceX с российским «Соколом»
Специалист из института Северной Дакоты Пабло де Леон сдела сравнение скафандров SpaceX с российским аналогом "Сокол" и сообщил, почему американское обмундирование не подойдет для полетов на ракете "Союз".
Evo-rus.com вчера в 10:42
Здоровье
Диетолог назвала самый опасный для здоровья суп
ТК Звезда 05 июня в 01:39
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
Экономика
В Приморье начали подготовку к строительству моста на остров Елены
Строительство моста на остров Елены предполагается в рамках первого этапа реализации "Владивостокской кольцевой автомобильной дороги" (ВКАД).
Народные новости 11:10
Авто
Назвали дату продаж нового Haval H6
Как стало известно, новое поколение кроссовера Haval H6 дебютирует на китайском рынке в июле, а продажи новинки стартуют уже в августе.
Тарантас Ньюс вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Гаджеты
Motorola представила бюджетные смартфоны Moto G Fast и Moto E
Сотрудники Motorola представили два новых гаджета Moto E и Moto G Fast, относящиеся к бюджетному сегменту.
Discover24 вчера в 03:28
Авто
GM готовит электрический фургон
iXBT.com 16:53
Происшествия
Грязь от «Северного потока» сползает в водохранилище. Погибло под миллион мальков
Погибло около 1 млн мальков лосося и кумжи из Красной книги да ценой в 500 млн. Глина идет через водохранилище.
47 новостей 13:37
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Политика
Большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой
Лишь 15% американцев, согласно опросам Wall Street Journal и NBC News опубликованных в воскресенье, 7 июня, считают, что ситуация в стране находится под контролем.
Известия 16:16
Футбол
Карлос Эдуардо заявил о желании вернуться в «Рубин»
Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо заявил, что не против вернуться в казанский клуб.
Чемпионат 14:16
Политика
Путин поправил слова главы Бурятии о стоимости новой библиотеки
Президент Владимир Путин во время беседы с деятелями культуры в формате видеоконференции, приуроченной ко Дню русского языка, поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который отчитывался о стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии.
РБК вчера в 10:11
Единоборства
Нуньес установила достижение, победив Спенсер на UFC 250
Бразильянка Аманда Нуньес установила уникальное достижение, победив в главном бою вечера на UFC 250 канадку Фелицию Спенсер.
МК-Спорт 06:45
Хоккей
Депутат Роднина ответила на заявление Панарина о России
RuNews24.ru 09:23
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru 15:27
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ходит без маски и всех критиков отправляет в бан
Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева жестко ответила критикам, которым не понравилось, как она ходит без медицинской маски.
Территория новостей 11:24
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 05 июня в 04:03
Общество
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 01:29
Политика
В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске
Как заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, комментируя вопрос о предложении США помочь РФ, политическое руководство страны должно определить, нужна здесь помощь других государств или нет.
Российская газета 04:08