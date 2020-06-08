Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 6 июня

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на субботу, 6 июня 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Курсы валют на сегодня, 8 июня 2020 года

СаратовБизнесКонсалтинг17:26

ЦБ понизил курс доллара на 6-8 июня до 68,63 рубля

ТАСС05 июня в 08:07

Курс доллара возвращается к докризисным временам?

Владивосток-Новости03 июня в 22:30

Эксперты рассказали, когда рубль ослабеет и рухнет

Приморье2404 июня в 21:46

Курс евро, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 70 копеек

Аргументы и Факты04 июня в 07:51

Курс доллара. Прогноз на 4–5 июня

Коммерсантъ04 июня в 05:35

Курсы доллара и евро на 5 июня

Банки.ру05 июня в 01:00
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Происшествия

ЧП в Москве: в результате стрельбы из окна дома ранены прохожие

Вести.Ru 16:45
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Общество

Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь

Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
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Финансы

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета вчера в 23:00
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Кино

«Ведьмак»: Цветные эльфы, гномы и дриады на ранних концептах сериала The Witcher от Netflix

Srnsk вчера в 15:23
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
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Политика

В МИДе допустили провокации НАТО во время парада Победы

Профиль вчера в 07:37
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Космос

Телескоп «Хаббл» помог найти места рождения первых звезд Вселенной

ИА Красная Весна 04 июня в 08:35
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Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
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Армия и оружие

Sieci: России вторгнется на Украину и в Прибалтику легко и просто

Недвижимость.RU вчера в 13:37
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Здоровье

Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса

Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru вчера в 01:58
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Космос

В США сравнили скафандры SpaceX с российским «Соколом»

Специалист из института Северной Дакоты Пабло де Леон сдела сравнение скафандров SpaceX с российским аналогом "Сокол" и сообщил, почему американское обмундирование не подойдет для полетов на ракете "Союз".
Evo-rus.com вчера в 10:42
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Здоровье

Диетолог назвала самый опасный для здоровья суп

ТК Звезда 05 июня в 01:39
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Единоборства

Макгрегор назвал причину завершения карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
Экономика

В Приморье начали подготовку к строительству моста на остров Елены

Строительство моста на остров Елены предполагается в рамках первого этапа реализации "Владивостокской кольцевой автомобильной дороги" (ВКАД).
Народные новости 11:10
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Авто

Назвали дату продаж нового Haval H6

Как стало известно, новое поколение кроссовера Haval H6 дебютирует на китайском рынке в июле, а продажи новинки стартуют уже в августе.
Тарантас Ньюс вчера в 23:57
3
Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
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Гаджеты

Motorola представила бюджетные смартфоны Moto G Fast и Moto E

Сотрудники Motorola представили два новых гаджета Moto E и Moto G Fast, относящиеся к бюджетному сегменту.
Discover24 вчера в 03:28
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Авто

GM готовит электрический фургон

iXBT.com 16:53
Происшествия

Грязь от «Северного потока» сползает в водохранилище. Погибло под миллион мальков

Погибло около 1 млн мальков лосося и кумжи из Красной книги да ценой в 500 млн. Глина идет через водохранилище.
47 новостей 13:37
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Политика

Большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой

Лишь 15% американцев, согласно опросам Wall Street Journal и NBC News опубликованных в воскресенье, 7 июня, считают, что ситуация в стране находится под контролем.
Известия 16:16
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Футбол

Карлос Эдуардо заявил о желании вернуться в «Рубин»

Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо заявил, что не против вернуться в казанский клуб.
Чемпионат 14:16
Политика

Путин поправил слова главы Бурятии о стоимости новой библиотеки

Президент Владимир Путин во время беседы с деятелями культуры в формате видеоконференции, приуроченной ко Дню русского языка, поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который отчитывался о стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии.
РБК вчера в 10:11
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Единоборства

Нуньес установила достижение, победив Спенсер на UFC 250

Бразильянка Аманда Нуньес установила уникальное достижение, победив в главном бою вечера на UFC 250 канадку Фелицию Спенсер.
МК-Спорт 06:45
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Хоккей

Депутат Роднина ответила на заявление Панарина о России

RuNews24.ru 09:23
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Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru 15:27
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева ходит без маски и всех критиков отправляет в бан

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева жестко ответила критикам, которым не понравилось, как она ходит без медицинской маски.
Территория новостей 11:24
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 05 июня в 04:03
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Общество

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 01:29
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Политика

В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске

Как заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, комментируя вопрос о предложении США помочь РФ, политическое руководство страны должно определить, нужна здесь помощь других государств или нет.
Российская газета 04:08
1,2K
Как работают Яндекс.Новости?
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