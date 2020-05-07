Финансы

Самара-ГИССамара-ГИСЦБ РФ повысил курс доллара и евро

Цена выросла на 2,66% — до $29,7 за баррель. ЦБ РФ повысил курс доллара и евро по сравнению с показателями на среду. Вчера стоимость американской валюты упала на 0,96% — до 72,73 рубля.
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ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 8 мая

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Официальные курсы доллара и евро слегка повышены

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ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 мая в размере 74,1169 руб

Финмаркет06:22

ЦБ повысил курс доллара на 8 мая до 74,12 рубля

ТАСС06:24

Курс валют на завтра: Центробанк назвал стоимость доллара и евро

Свободная Пресса06:16

Официальный курс доллара США вырос на 15 коп., евро — на 0,1 коп

Urbc.Ru06:24

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 8 мая в размере 80.0611 руб. против 80.0598 руб. на 7 мая

АК&М06:19
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