Финансы
Самара-ГИСЦБ РФ повысил курс доллара и евро
Цена выросла на 2,66% — до $29,7 за баррель. ЦБ РФ повысил курс доллара и евро по сравнению с показателями на среду. Вчера стоимость американской валюты упала на 0,96% — до 72,73 рубля.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 09:25, Ашберн
Комментарии
Общество
В Москве начнут штрафовать за нарушения масочного режима на работе
Власти Москвы начнут штрафовать граждан за нарушения масочного режима на рабочих местах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:38
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Шоу-бизнес
Сбежавшая от мужа Муцениеце показала, как выглядела в 19 лет
Изящная, как статуэтка, Муцениеце прислонилась спиной к стене и задумчиво смотрит вдаль. «Мне тут 19 лет», — подписала фото звезда.
7Дней.ру вчера в 11:00
Армия и оружие
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru 02:58
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец 06:36
Общество
Аномальная жара ожидается в ряде регионов России
В ближайшие пять дней в ряде регионов России прогнозируется аномально теплая погода.
Российская газета 00:51
Общество
Пассажиропоток на всех видах транспорта в России упал на 70−95%
Пассажиропоток на всех видах транспорта в России упал в зависимости от отрасли на 70−95%.
TatCenter 09:21
Происшествия
В ДНР заявили об обстреле населенного пункта силовиками
РИА Новости 08:00
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Общество
Собянин считает, что Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни
«Не хочу загадывать на будущее, но, мое мнение, все-таки нам не скоро еще придется вернуться к полноценной реальной жизни без всяких ограничений», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РИАМО 05:54
Происшествия
Волейболист Спиридонов сообщил, что на него напали неизвестные с ножом
РИА Новости 08:26
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для новых Lada
Названия оформлены и в связке с LADA, и по отдельности, поэтому, скорее всего, в дальнейшем они будут использованы для будущих моделей LADA.
Автоновости дня 06:02
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости 05 мая в 23:02
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Газета.Ru вчера в 23:33
Политика
Путин призвал форсировать развитие внутреннего туризма
Ранее Путин отметил, что транспорт, который задействован в международных перевозках, необходимо переориентировать на внутренний туризм в связи с ограничениями, действующими из-за коронавируса.
RT на русском 09:19
Киберспорт
Gambit и forZe планируют подать в суд на Winstrike
После завершения переговоров представители Winstrike перестали отвечать на запросы forZe.В конце марта клуб направил Winstrike официальную претензию — если её условия не будут выполнены, forZe подаст в суд.
Dota2.ru 05:43
Общество
Ограничительный режим в Петербурге могут продлить до 1 июня
По предварительным расчетам властей начало снятия ограничительных мер может наступить уже 1 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 03:45
Общество
В России могут отменить пенсионную реформу
По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина, президент Владимир Путин может пойти на крайние меры, чтобы вернуть себе и правительству симпатии граждан.
Цензуры.Нет 06:51
Общество
Жителям Карелии разрешат прогулки в городе
С 12 мая 2020 года жителям Карелии могут разрешить прогулки во всех населенных пунктах, в том числе и в Петрозаводске.
Карелинформ 09:17
Кино
9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Discover24 05 мая в 06:46
Общество
Российский миллиардер Босов покончил с собой
Известия вчера в 11:33
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Футбол
Губерниев объяснил, почему Семин должен остаться тренером «Локомотива»
Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин должен остаться на своем посту.
РИА Новости 08:30
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Экономика
Госдолг США установил исторический рекорд
Госдолг США установил новый рекорд, превысив уровень 25 триллионов долларов, свидетельствуют данные данных ресурса usdebtclock.org.
Sibnet Новости 08:03
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52