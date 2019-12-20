Финансы
Пенза-ПрессЦентробанк понизил курсы доллара и евро
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Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Происшествия
Три человека погибли при обвале грунта в Тулуне
Кино
Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году
Здоровье
Названы лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением
Очищение желудка и вызов врача являются наиболее эффективными способами восстановления самочувствия при алкогольном отравлении, в том числе суррогатами.
Политика
Россия и Украина подписали договоренность о продолжении транзита газа
«Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует издание заявление сотрудника госкорпорации «Газпром».
Культура
На съемках американского шоу Санта Клаус разгромил студию
Санта-Клаус устроил погром в студии вечернего ток-шоу "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом" на американском телеканале CBS.
Политика
ФРГ и Украина обсудили санкции США против «Северного потока-2»
МИД ФРГ и Украины обсудили очередные санкции США, направленные против строительства «Северного потока-2».
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Общество
Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Политика
Трамп утвердил финансирование правительства на $1,4 трлн
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу, 20 декабря законопроекты о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году (начался в США 1 октября) на $1,4 трлн.
Общество
В России подорожали популярные новогодние подарки
Популярные у россиян новогодние подарки подорожали в сравнении с прошлым годом. К такому выводу пришли специалисты Росстата.
Экономика
Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка
Зампред и член совета директоров ЦБ Василий Поздышев покинет свой пост, чтобы возглавить совет директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКСБ).
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о новом долге Анастасии Заворотнюк
Некоторые СМИ сообщили, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»
Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Гаджеты
EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor
Стоит отметить, что начинается публичное тестирование EMUI 10 на смартфонах Huawei Nova 5 Pro и Honor 8X.
Хоккей
Гол и пас Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Капитан и форвард "Вашингтона" Александр Овечкин сумел забросить одну шайбу и оформить голевой пас, заработав коэффициент полезности "+3". Другой россиянин, выступающий за победителей, защитник Дмитрий Орлов отыграл 21:31 отметился результативной передачей.
Гаджеты
AMD переводит свои старые CPU на новый техпроцесс
Судя по всему, AMD решила вдохнуть новую жизнь в часть старых CPU, переведя их на более тонкий техпроцесс.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Политика
WP: Белый дом отказался срочно выделять помощь Украине
Белый дом потребовал убрать из оборонного бюджета США на 2020 финансовый год формулировку, предполагающую немедленное выделение военной помощи Киеву.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
Общество
Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения
Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Политика
Путин ответил на вопрос о компаниях дочерей
Гаджеты
Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»
Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
С 1 января 2020 года вступят в силу 5 новых законов, которые очень огорчат российских автовладельцев.
Происшествия
Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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