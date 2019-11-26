Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на вторник снизился до 70,31 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 20,85 копейки - до 70,3122 рубля, курс доллара увеличился на 5,36 копейки - до 63,7637 рубля, следует из данных Банка России.
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