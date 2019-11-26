Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал официальный курс евро и доллара на 26 ноября

Центральный банк России опубликовал официальный курс евро и доллара на 26 ноября 2019 года. Соответствующие данные размещена на сайте регулятора.
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