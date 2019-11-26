Центральный банк России опубликовал официальный курс евро и доллара на 26 ноября 2019 года. Соответствующие данные размещена на сайте регулятора.

ЦБ опубликовал официальный курс евро и доллара на 26 ноября

Авто Производство автомобилей в Санкт-Петербурге ушло в минус Совокупное производство автомобилей на заводах в Санкт-Петербурге за девять месяцев 2019 года показало отрицательный рост в -0.1%, по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году.

Политика Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика Путин рассказал, что хотел выбрать профессию летчика или моряка Президент России Владимир Путин рассказал, что в юности он выбирал между многими профессиями, в том числе - летчика и моряка, но главное - "примерить" каждую специальность на себя и найти свою нишу.

Авто Обновленный седан Volkswagen Jetta сертифицирован для России Стоимость обновленного седана Volkswagen Jetta для российского рынка пока не указана и будет озвучена ближе к началу продаж.

Происшествия Адвокат сообщил о возможном этапировании историка Соколова в Москву Дело об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в котором обвиняют бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова, будут расследовать в центральном аппарате Следственного комитета, сообщил журналистам его адвокат Александр Почуев.

Авто Honda представила обновленную версию городского седана City Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.

Игры Valve удалила из Steam около тысячи игр Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.

Авто Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.

Спорт Песков опроверг встречу спортивных руководителей с президентом Администрация президента не планирует проводить круглый стол по обсуждению спортивных вопросов, в частности с возможным введением (WADA) санкций в отношении РФ и российских спортсменов.

Музыка Лобода снялась в клипе лидера Rammstein Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.

Происшествия В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.

Общество Активистку Шиеса оштрафовали за исполнение гимна РФ на митинге Судья Соломбальского районного суда Архангельска Инна Уткина назначила штраф в размере 2 тыс. рублей экоактивистке Анне Вешкурцевой, выступающей против размещения мусорного полигона на станции Шиес.