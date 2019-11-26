Финансы
9111.ruЦБ опубликовал официальный курс евро и доллара на 26 ноября
Центральный банк России опубликовал официальный курс евро и доллара на 26 ноября 2019 года. Соответствующие данные размещена на сайте регулятора.
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Авто
Производство автомобилей в Санкт-Петербурге ушло в минус
Совокупное производство автомобилей на заводах в Санкт-Петербурге за девять месяцев 2019 года показало отрицательный рост в -0.1%, по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году.
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Политика
Президент Эстонии вручила Зеленскому подарок
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Путин рассказал, что хотел выбрать профессию летчика или моряка
Президент России Владимир Путин рассказал, что в юности он выбирал между многими профессиями, в том числе - летчика и моряка, но главное - "примерить" каждую специальность на себя и найти свою нишу.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Футбол
«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»
Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
Авто
Обновленный седан Volkswagen Jetta сертифицирован для России
Стоимость обновленного седана Volkswagen Jetta для российского рынка пока не указана и будет озвучена ближе к началу продаж.
Энергетика
Министр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»
Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам.
Происшествия
Адвокат сообщил о возможном этапировании историка Соколова в Москву
Дело об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в котором обвиняют бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова, будут расследовать в центральном аппарате Следственного комитета, сообщил журналистам его адвокат Александр Почуев.
Авто
Honda представила обновленную версию городского седана City
Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.
Гаджеты
Huawei представила топовый планшет MatePad Pro
Компания Huawei рассекретила свой новый топовый планшет; он получил название MatePad Pro.
Игры
Valve удалила из Steam около тысячи игр
Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
Общество
Путин примет участие в открытии трассы М-11
Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии автодороги М11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Авто
Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение
Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.
Спорт
Песков опроверг встречу спортивных руководителей с президентом
Администрация президента не планирует проводить круглый стол по обсуждению спортивных вопросов, в частности с возможным введением (WADA) санкций в отношении РФ и российских спортсменов.
Музыка
Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Экономика
Ущерб от преступлений в России вырос с начала года на 15%
Общий ущерб от преступлений в России с начала 2019 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года за тот же период.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Общество
Елена Зеленская решила продать с молотка скандальное желтое платье
О желании продать свой скандальный желтый наряд первая леди страны сообщила 25 ноября на собственной странице в Instagram.
Хоккей
Фазель – о рекомендациях WADA: «Российских хоккеистов трогать нельзя. Хоккей в принципе чист»
Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал ситуацию с возможными санкциями против российского спорта в связи с рекомендацией комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Политика
Киев надеется на новые санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»
Киев рассчитывает, что возможные новые санкции США помогут не допустить запуска "Северного потока — 2", заявила РИА Новости замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
Авто
В 2020 году автомобили в России подорожают из-за утильсбора
Автомобили начнут стремительно дорожать в России уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора.
Футбол
Месси — Неймару: через два года ты сможешь занять мое место
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Общество
Активистку Шиеса оштрафовали за исполнение гимна РФ на митинге
Судья Соломбальского районного суда Архангельска Инна Уткина назначила штраф в размере 2 тыс. рублей экоактивистке Анне Вешкурцевой, выступающей против размещения мусорного полигона на станции Шиес.
Армия и оружие
До конца 2021 года Минобороны получит первые Ту-160М новой постройки
Примечательно, что немногим ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал прессе, что первый такой самолет новой постройки должен выйти на летные испытания ближе к концу следующего года.
Кино
Сценарий финального эпизода «Звёздных войн» пытались продать на eBay
Текст обнаружил в продаже сотрудник компании Disney, которой принадлежат права на владение «Звёздными войнами».