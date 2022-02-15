КоммерсантъЦБ осенью протестирует оплату цифровыми рублями товаров, услуг и госплатежейТестирование функционала по оплате цифровыми рублями товаров и услуг, а также оплаты государственных платежей начнется в России осенью 2022 года.ТАССГоворя о начале тестирования платформы цифрового рубля, первый зампред ЦБ отметила, что оно началось с теми банками, которые уже были готовы к нему.ИзвестияВ рамках клиентских операций, как объяснила Скоробогатова, клиенты организаций в мобильном приложении открыли кошельки на платформе цифрового рубля, обменяли наличные на цифровые рубли, а также совершили переводы в фибровых рублях между собой.ИзвестияНа данный момент в пилотной группе 12 банков.ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияИзвестияRT на русскомПодробнее о событииЦБ осенью протестирует оплату цифровыми рублями товаров, услуг и госплатежей – СМИМосква 2420:55В ЦБ заявили о планах установить лимиты на остаток цифровых рублей в кошелькахИзвестиявчера в 10:17Самое цитируемое«Известия»: второй этап тестирования оплаты цифровыми рублями запланирован на осеньRT на русском18:58«Известия»: ЦБ осенью протестирует оплату цифровыми рублями товаров, услуг и госплатежейТАСС17:29Центробанк России начнет тестировать оплату товаров и услуг цифровыми рублями этой осеньюЭхо Москвывчера в 15:30ЦБ РФ осенью начнет тестировать оплату товаров и услуг цифровыми рублямиИнтерфаксвчера в 15:09ЦБ осенью протестирует оплату цифровыми рублями товаров, услуг и госплатежейКоммерсантъ18:56Показать ещёОценить8Поделиться