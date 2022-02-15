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ЦБ осенью протестирует оплату цифровыми рублями товаров, услуг и госплатежей

Тестирование функционала по оплате цифровыми рублями товаров и услуг, а также оплаты государственных платежей начнется в России осенью 2022 года.
ТАСС
Говоря о начале тестирования платформы цифрового рубля, первый зампред ЦБ отметила, что оно началось с теми банками, которые уже были готовы к нему.
Известия
В рамках клиентских операций, как объяснила Скоробогатова, клиенты организаций в мобильном приложении открыли кошельки на платформе цифрового рубля, обменяли наличные на цифровые рубли, а также совершили переводы в фибровых рублях между собой.
Известия
На данный момент в пилотной группе 12 банков.
Известия

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ЦБ осенью протестирует оплату цифровыми рублями товаров, услуг и госплатежей – СМИ
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В ЦБ заявили о планах установить лимиты на остаток цифровых рублей в кошельках
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