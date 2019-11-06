Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Происшествия В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.

Общество Члена Либертарианской партии Михаила Светова вызвали на допрос в СК Члена незарегистрированной Либертарианской партии Михаила Светова вызвали на допрос в Следственный комитет.

Происшествия Суд заочно арестовал топ-менеджера ОДК Басманный районный суд Москвы принял решение заочно арестовать российского топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова, ранее задержанного в Италии.

Общество Госдума может отменить штрафы за превышение средней скорости движения Комитет по госстроительству рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, отменяющий штрафы для автомобилистов за превышение средней скорости движения, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Политика «Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.

Игры Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.

Происшествия Бывшая жена Цеповяза впала в кому Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому.

Авто Показали заднеприводный суперкар Audi R8 V10 RWD Новые конструктивные особенности прекрасно подчеркивают динамику Audi R8 V10 RWD, который доступен как в кузове «купе», так и «Spyder».

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.

Происшествия В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.

Общество Четырехдневную рабочую неделю одобрили две трети россиян По результатам исследования HeadHunter, 69% опрошенных россиян согласились бы на четырехдневную рабочую неделю при условии сохранения нынешнего уровня зарплаты, а 19% - в любом случае, сообщает DEITA.

Происшествия Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о «пьяном мальчике» Вынесен приговор судмедэксперту по делу "пьяного мальчика" Мужчину приговорили к 10 месяцам исправительных работ и восстановили в должности Отмечается, что уход главного судмедэксперта может быть связан с делом шестилетнего Алексея Шимко, которого в 2017 году в подмосковном Железнодорожном сбила машина.

Общество КС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара.

Политика В США уверены, что Россия, КНР и Иран собираются вмешаться в выборы "Россия, Китай, Иран и другие злонамеренные иностранные заинтересованные лица будут стремиться вмешаться в процесс голосования или оказать влияние на отношение избирателей", - говорится в распространенном в среду совместном заявлении глав минюста, минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США.

Экономика Радий Хабиров пообещал поднять зарплаты в Башкирии По сообщению главы Башкирии Радия Хабирова, в 2020 году бюджетникам направят на 1,6 млрд рублей больше на зарплату, чем в текущем году.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Происшествия В страшной аварии под Курском погибли пять жителей Орловской области В салоне легковушки находились пять человек - жители Колпнянского района Орловской области.

Футбол «Наполи» выступил с заявлением о поведении игроков В пресс-службе «Наполи» отреагировали на поведение игроков, которые отказались возвращаться на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:1), несмотря на требование президента клуба Аурелио Де Лаурентиса.

Общество Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей в России В среднем российские учителя получают 40 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата по итогам января—сентября 2019 года.

Политика В партии Зеленского назвали руководство ДНР и ЛНР «хорошими людьми» Депутат Верховной Рады из президентской партии «Слуга народа» и советник Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Максим Ткаченко допустил, что среди руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут быть «хорошие люди».