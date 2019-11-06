Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.
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ЦБ назначил штраф Сбербанку за неподключение к Системе быстрых платежей

Российская газета04:06

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

Известия04:31

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Ведомости04:20

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

РИА Новости05:04

ЦБ оштрафовал Сбербанк за задержку подключения к системе быстрых платежей

РБК03:56

ЦБ выписал Сбербанку штраф за неподключение к системе быстрых платежей

RT на русском03:41

ЦБ назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей

ТАСС03:22
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Происшествия

В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу

В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Российская газета 06:15
Общество

Члена Либертарианской партии Михаила Светова вызвали на допрос в СК

Члена незарегистрированной Либертарианской партии Михаила Светова вызвали на допрос в Следственный комитет.
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Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 04:16
Происшествия

Суд заочно арестовал топ-менеджера ОДК

Басманный районный суд Москвы принял решение заочно арестовать российского топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова, ранее задержанного в Италии.
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Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

REGNUM 07:48
Общество

Госдума может отменить штрафы за превышение средней скорости движения

Комитет по госстроительству рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, отменяющий штрафы для автомобилистов за превышение средней скорости движения, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
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Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

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Происшествия

Бывшая жена Цеповяза впала в кому

Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому.
Интерфакс 05:42
Авто

Показали заднеприводный суперкар Audi R8 V10 RWD

Новые конструктивные особенности прекрасно подчеркивают динамику Audi R8 V10 RWD, который доступен как в кузове «купе», так и «Spyder».
SpeedMe 05:10
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс 09:21
Происшествия

В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката

В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
ТАСС 09:52
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Общество

Четырехдневную рабочую неделю одобрили две трети россиян

По результатам исследования HeadHunter, 69% опрошенных россиян согласились бы на четырехдневную рабочую неделю при условии сохранения нынешнего уровня зарплаты, а 19% - в любом случае, сообщает DEITA.
Deita.ru 03:02
Общество

Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

РБК 09:48
Происшествия

Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о «пьяном мальчике»

Вынесен приговор судмедэксперту по делу "пьяного мальчика" Мужчину приговорили к 10 месяцам исправительных работ и восстановили в должности Отмечается, что уход главного судмедэксперта может быть связан с делом шестилетнего Алексея Шимко, которого в 2017 году в подмосковном Железнодорожном сбила машина.
АМИТЕЛ 09:31
Шоу-бизнес

51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
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Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия 08:43
Общество

КС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции

Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара.
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Политика

В США уверены, что Россия, КНР и Иран собираются вмешаться в выборы

"Россия, Китай, Иран и другие злонамеренные иностранные заинтересованные лица будут стремиться вмешаться в процесс голосования или оказать влияние на отношение избирателей", - говорится в распространенном в среду совместном заявлении глав минюста, минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США.
Газета.Ru 10:17
Кино

Режиссер «Джокера» рассказал о судьбе соседки главного героя

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Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

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Экономика

Радий Хабиров пообещал поднять зарплаты в Башкирии

По сообщению главы Башкирии Радия Хабирова, в 2020 году бюджетникам направят на 1,6 млрд рублей больше на зарплату, чем в текущем году.
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Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Происшествия

В страшной аварии под Курском погибли пять жителей Орловской области

В салоне легковушки находились пять человек - жители Колпнянского района Орловской области.
Друг для друга (Курск) 02:43
Футбол

«Наполи» выступил с заявлением о поведении игроков

В пресс-службе «Наполи» отреагировали на поведение игроков, которые отказались возвращаться на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:1), несмотря на требование президента клуба Аурелио Де Лаурентиса.
Чемпионат 10:12
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей в России

В среднем российские учителя получают 40 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата по итогам января—сентября 2019 года.
Коммерсантъ 02:21
Экономика

У бывшей жены Путина нашли связь с микрокредитным бизнесом

Политсовет 07:49
Политика

В партии Зеленского назвали руководство ДНР и ЛНР «хорошими людьми»

Депутат Верховной Рады из президентской партии «Слуга народа» и советник Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Максим Ткаченко допустил, что среди руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут быть «хорошие люди».
Lenta.ru 09:11
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Томское здравоохранение получит дополнительные средства по нацпроектам

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, на пленарном заседании Дня главы муниципального образования сообщил о средствах, которые будут выделены на модернизацию первичного звена здравоохранения.
НИА-Томск 04:52
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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