Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.
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ЦБ назначил штраф Сбербанку за неподключение к Системе быстрых платежей

Российская газета04:06

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

Известия04:31

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Ведомости04:20

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

РИА Новости05:04

ЦБ оштрафовал Сбербанк за задержку подключения к системе быстрых платежей

РБК03:56

ЦБ выписал Сбербанку штраф за неподключение к системе быстрых платежей

RT на русском03:41

ЦБ назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей

ТАСС03:22
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