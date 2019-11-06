Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.
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ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

РИА Новости05:04

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Ведомости04:20

ЦБ назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей

ТАСС03:22

ЦБ оштрафовал Сбербанк за задержку подключения к системе быстрых платежей

РБК03:56

ЦБ выписал Сбербанку штраф за неподключение к системе быстрых платежей

RT на русском03:41

ЦБ назначил штраф Сбербанку за неподключение к Системе быстрых платежей

Российская газета04:06

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Интерфакс03:39
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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