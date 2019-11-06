Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

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Общество Минобороны назвало ложью причину бойни в Забайкалье В Минобороны России отреагировали на информацию о причине бойни в части в Забайкалье и назвали ее ложной, сообщает "Лента.ру".

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Футбол Отменена красная карточка Сону, показанная игроку после травмы Гомеша Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку корейскому нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину, который был удалён в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), сообщает Sky Sports.