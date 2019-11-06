Экономика
ВедомостиЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей
Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.
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Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Экономика
Стоимость гречки в России в октябре выросла на 7,3%
Потребительские цены на гречневую крупу в России в октябре выросли на 7,3%. Об этом говорится в материалах Росстата.
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал условия боя с Мейвезером
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Общество
Минобороны назвало ложью причину бойни в Забайкалье
В Минобороны России отреагировали на информацию о причине бойни в части в Забайкалье и назвали ее ложной, сообщает "Лента.ру".
Общество
Кипр лишит россиян незаконных «золотых паспортов»
Кипр заберет так называемые «золотые паспорта» у девяти россиян, которые получили его незаконно.
Общество
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
Политика
В МИД заявили об отказе работать с США по сирийской нефти
Ранее AP со ссылкой на источники сообщило, что Трамп одобрил план, по которому американские военные будут защищать бóльшую часть территории от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, подконтрольной курдам.
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Общество
Россияне рассказали, насколько доверяют полиции
Треть россиян положительно оценивают работу полиции в их регионе — 36%, еще почти половина – средне — 47%.
Политика
«Газпром» назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа
Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром".
Здоровье
«Врач говорил, что все хорошо»: В груди крымчанки нашли 7 раковых опухолей
Питерские специалисты дают крымчанке высокие шансы на выздоровление и даже говорят, что она сможет стать мамой.
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Экономика
В Минфине назвали рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным
В проекте бюджета на ближайшие три года указано, что от повышения налога на добавочную стоимость в российский бюджет поступит более 2 трлн рублей.
Общество
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Саид-Магомед Чапанов, известный как адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова, вместе со своим коллегой Равилем Тугушевым отправился в Читу, чтобы защищать интересы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье.
Армия и оружие
Источник: Россия начала использовать против сирийских террористов вакуумные авиабомбы
Против террористов в Идлибе начали использовать вакуумные авиабомбы.
Происшествия
В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Футбол
ЦСКА прилетел в Венгрию на матч с «Ференцварошем»
ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Происшествия
Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки
Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.
Гаджеты
Xiaomi презентовала первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi сегодня презентовала свои первые умные часы, которые называются Mi Watch.
Политика
В партии Зеленского назвали руководство ДНР и ЛНР «хорошими людьми»
Депутат Верховной Рады из президентской партии «Слуга народа» и советник Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Максим Ткаченко допустил, что среди руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут быть «хорошие люди».
Экономика
В Тверской области машиностроительным предприятиям окажут поддержку
Предприятиям, которые будут реализовывать в Тверской области инвестиционные проекты строительства и модернизации производств, будет оказана поддержка.
Футбол
Отменена красная карточка Сону, показанная игроку после травмы Гомеша
Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку корейскому нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину, который был удалён в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), сообщает Sky Sports.
Происшествия
Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о «пьяном мальчике»
Вынесен приговор судмедэксперту по делу "пьяного мальчика" Мужчину приговорили к 10 месяцам исправительных работ и восстановили в должности Отмечается, что уход главного судмедэксперта может быть связан с делом шестилетнего Алексея Шимко, которого в 2017 году в подмосковном Железнодорожном сбила машина.