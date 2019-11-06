Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.
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ЦБ выписал Сбербанку штраф за неподключение к системе быстрых платежей

RT на русском03:41

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Ведомости04:20

ЦБ назначил штраф Сбербанку за неподключение к Системе быстрых платежей

Российская газета04:06

ЦБ оштрафовал Сбербанк за задержку подключения к системе быстрых платежей

РБК03:56

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

РИА Новости05:04

ЦБ назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей

ТАСС03:22

Набиуллина рассказала о первом штрафе за просрочку подключения к СБП

Интерфакс03:39
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В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
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Кержаков прокомментировал блокировку своего банковского счета

Межрайонная налоговая инспекция №26 Приморского района Санкт-Петербурга ФНС России заблокировала банковский счет бывшего нападающего сборной России по футболу и индивидуального предпринимателя Александра Кержакова, говорится в налоговой карточке, размещенной на сервисе "Банкинформ".
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В рамках нового предмета предлагается изучать системы менеджмента качества и бережливого производства, управление процессами и цифровыми данными, а также основы культуры постоянного совершенствования.
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Путин назвал число предотвращенных ФСБ терактов

По словам главы государства, хорошие результаты достигнуты и по другим направлениям работы, в частности, в противодействии зарубежным спецслужбам.
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Ганус: прошу WADA проявить мудрость при вынесении решения по РУСАДА

«Прошу комитет по соответствию и исполком WADA проявить мудрость и дифференцированный подход при решении этого вопроса», — цитирует Гануса ТАСС.
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Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

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Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству

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Ракету «Ангара-А5П» для корабля «Орёл» создадут в 2024 году – Рогозин

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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ

На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
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Радий Хабиров пообещал поднять зарплаты в Башкирии

По сообщению главы Башкирии Радия Хабирова, в 2020 году бюджетникам направят на 1,6 млрд рублей больше на зарплату, чем в текущем году.
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Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
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Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин

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Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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