Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

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