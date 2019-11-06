Экономика
Вести.ФинансЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей
Центральный банк России назначил штраф крупнейшему системно значимому банку страны, не подключившемуся к Системе быстрых платежей в установленный срок.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 14:57, Вашингтон
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов тайно поженились
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, которые вместе уже почти пять лет и воспитывают общего сына, наконец официально поженились.
Пятый канал 07:00
Здоровье
Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма
Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
Российская газета 08:28
Происшествия
Чрезвычайную ситуацию объявили в аэропорту Амстердама
Чрезвычайная ситуация объявлена в среду, 6 ноября, вечером в голландском аэропорту Схипхол.
Lenta.ru 14:45
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
РИА Новости 13:57
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Шоу-бизнес
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Происшествия
Мужчина ударил беременную девушку кулаком в московском метро
На станции «Новогиреево» московского метрополитена молодой человек ударил кулаком в спину беременную женщину.
Lenta.ru 12:38
Здоровье
Онкологи назвали основные симптомы рака печени
Специалисты центра Исследования рака Великобритании рассказали, что слишком быстрое насыщение во время еды может указывать на развитие рака печени.
Известия 14:46
Политика
Назван новый куратор мусорной реформы в правительстве
Преемником Владимира Логинова на посту замминистра природы и экологии, отвечающего за реализацию в стране мусорной реформы, может стать помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:42
Общество
Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова
25 октября в воинской части 54160, расположенной в поселке Горный Читинского района, рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двоих офицеров, еще двое получили ранения.
РБК 10:08
Общество
Госдума приняла в первом чтении законы о возвращении вытрезвителей
Госдума одобрила в первом чтении два законопроекта о возвращении вытрезвителей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
МР7.ру вчера в 09:29
Шоу-бизнес
У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль
Дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль.
Lenta.ru 12:27
Происшествия
Sky: в Англии 57 человек пострадали из-за утечки химического вещества
По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.
ТАСС 13:15
Политика
Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей о возможной государственной измене и хищении государственных средств во время застройки Киева.
Газета.Ru 06:02
Спорт
Стадион «Нижний Новгород» перейдет в собственность региона в 2020 году
Стадион «Нижний Новгород» будет передан в собственность Нижегоросдкой области 1 января 2020 года.
REGNUM 12:42
Здоровье
В Стрельне в школе объявили карантин из-за детей с менингитом
В школе номер 421 в Стрельне введен карантин из-за заболевших менингитом учеников.
АиФ Санкт-Петербург 03:14
Здоровье
Жизненно важный препарат вернут в аптеки Алтайского края
Губернатор Виктор Томенко поручил алтайскому минздраву донести информацию о препарате жителям края.
Тайга.инфо 02:39
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 04 ноября в 10:45
Футбол
Динамо (Загреб) — Шахтер 0:0 (1-й тайм)
Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 13:55
Политика
В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Гаджеты
Представили 108-Мп смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro
Xiaomi Mi Note 10 стал международным вариантом презентованного 5 ноября Xiaomi CC9 Pro, а Mi Note 10 Pro является его улучшенным вариантом или аналогом CC9 Pro Premium Edition.
Astera 14:54