Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Центральный банк России назначил штраф крупнейшему системно значимому банку страны, не подключившемуся к Системе быстрых платежей в установленный срок.
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ЦБ оштрафовал Сбербанк за задержку подключения к системе быстрых платежей

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