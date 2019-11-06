Экономика
Право.руЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей
Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к системе быстрых платежей (СБП). Это, как сообщает ТАСС, следует из выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.
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Общество
В Крыму с затонувшего теплохода «Жан Жорес» подняли 61 тыс. снарядов
Специалисты МЧС РФ подняли более 61 тыс. боеприпасов с затонувшего в Феодосийской бухте в Крыму в январе 1942 года теплохода "Жан Жорес", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
Общество
Кипр намерен лишить девять россиян «золотых» паспортов
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
Шоу-бизнес
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает РЕН.
Политика
Лавров обвинил США в расколе православного мира
США пытаются продвигать раскол во всем православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.
Происшествия
Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
Политика
Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Ведерникова.
Политика
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Экономика
Счета компании братьев Березуцких арестовали
Федеральная налоговая служба заблокировала несколько счетов у дочерних компаний холдинга «Премьер футбол групп».
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Происшествия
Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки
Майор столичной полиции попытался съесть 10 тысяч рублей во время задержания.
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Происшествия
В Кемерово обстреляли известного адвоката
Соучредитель крупной коллегии адвокатов «Регионсервис» Алексей Учитель получил огнестрельное ранение в Кемерово, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
Экономика
В ФНС указали на непрозрачность методики рейтинга Doing Business
В 2019 году Россия поднялась с 31 до 28-й позиции в рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой корпорации Doing Business-2020.
Политика
Путин посетит съезд «Единой России»
Президент России Владимир Путин посетит партийный съезд "Единой России", который пройдёт в Москве во второй половине ноября.
Футбол
Криштиану Роналду выйдет против «Локомотива» с первых минут
В Москве пройдет матч четвертого тура Лиги чемпионов в группе D между "Локомотивом" и "Ювентусом". Стали известны стартовые составы команд.
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Футбол
Черчесов: из «Баварии» пока не звонили
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос польских журналистов о возможном приглашении в «Баварию».