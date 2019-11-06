Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к системе быстрых платежей (СБП). Это, как сообщает ТАСС, следует из выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

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