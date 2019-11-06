Экономика

Право.руПраво.руЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к системе быстрых платежей (СБП). Это, как сообщает ТАСС, следует из выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.
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ЦБ оштрафовал Сбербанк за задержку подключения к системе быстрых платежей

РБК03:56

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

РИА Новости05:04

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

Известия04:31

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Ведомости04:20

Ничего наличного

Российская газета10:44

ЦБ выписал Сбербанку штраф за неподключение к системе быстрых платежей

RT на русском03:41

ЦБ назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей

ТАСС03:22
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Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

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В Крыму с затонувшего теплохода «Жан Жорес» подняли 61 тыс. снарядов

Специалисты МЧС РФ подняли более 61 тыс. боеприпасов с затонувшего в Феодосийской бухте в Крыму в январе 1942 года теплохода "Жан Жорес", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
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Кипр намерен лишить девять россиян «золотых» паспортов

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
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Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
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Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает РЕН.
Газета.Ru 11:08
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Лавров обвинил США в расколе православного мира

США пытаются продвигать раскол во всем православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.
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Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

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Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
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Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Происшествия

Росавиация может ограничить деятельность Azur Air

Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Политика

Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Ведерникова.
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Политика

Азербайджан вручил послу России ноту протеста

Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
ТАСС 09:31
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
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Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Экономика

Счета компании братьев Березуцких арестовали

Федеральная налоговая служба заблокировала несколько счетов у дочерних компаний холдинга «Премьер футбол групп».
Московский Комсомолец 08:57
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Автоновости дня вчера в 03:55
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Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

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Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

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Происшествия

Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

Майор столичной полиции попытался съесть 10 тысяч рублей во время задержания.
Вести.Ru 07:19
Шоу-бизнес

Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах

В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Общество

Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard

Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Происшествия

В Кемерово обстреляли известного адвоката

Соучредитель крупной коллегии адвокатов «Регионсервис» Алексей Учитель получил огнестрельное ранение в Кемерово, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Взгляд.ру 09:40
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
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Экономика

В ФНС указали на непрозрачность методики рейтинга Doing Business

В 2019 году Россия поднялась с 31 до 28-й позиции в рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой корпорации Doing Business-2020.
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Кристен Стюарт заявила, что могла бы выйти замуж за Роберта Паттинсона

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Политика

Путин посетит съезд «Единой России»

Президент России Владимир Путин посетит партийный съезд "Единой России", который пройдёт в Москве во второй половине ноября.
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Футбол

Криштиану Роналду выйдет против «Локомотива» с первых минут

В Москве пройдет матч четвертого тура Лиги чемпионов в группе D между "Локомотивом" и "Ювентусом". Стали известны стартовые составы команд.
Вести.Ru 12:01
Шоу-бизнес

51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
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У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Футбол

Черчесов: из «Баварии» пока не звонили

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос польских журналистов о возможном приглашении в «Баварию».
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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