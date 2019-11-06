Экономика
Право.руЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей
Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к системе быстрых платежей (СБП). Это, как сообщает ТАСС, следует из выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.
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Происшествия
Бывшая жена Цеповяза впала в кому перед заседанием суда
Судебное заседание по делу обвиняемой в вымогательстве Натальи Стришней, бывшей жены осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза, отложено до 14 ноября, поскольку женщина находится в коме.
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Происшествия
Сообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными
Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными.
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США
Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Наука
Ученые назвали ингредиенты пищи, вызывающие гипераппетит
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли хочет уехать из США
Журналу «Harper's Bazaar» актриса рассказала, что хочет жить в другой стране. Однако сделать это сейчас невозможно.
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Общество
Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР
Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Футбол
«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче
Кино
Сергей Бурунов перевоплотился в Маколея Калкина на постере новогоднего сиквела «Полицейского с Рублёвки»
Технологии
В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.
Общество
Компании в России не хотят платить за вывоз мусора
Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал о том, что жители страны стали активнее оплачивать вывоз мусора.
Авто
Интерьер новой Skoda Octavia показали на первых фото
Компания Skoda выпустила два эскиза дизайна, которые дают первое представление о новой концепции интерьера для предстоящей Octavia.
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Происшествия
В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой
В Туле сотрудники Росгвардии задержали около образовательного учреждения мужчину с пневматическим оружием.
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
Паром российского оператора Moby SPL "Принцесса Анастасия" сел на мель у берегов Стокгольма.
Авто
Aston Martin представил первый мотоцикл
Компания Aston Martin впервые в своей истории решилась выпустить мотоцикл. «Первенца» назвали AMB 001 – от «Aston Martin Brough».
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк во второй раз с начала осени снизил ставки по рублевым вкладам, максимальная ставка по вкладу из базовой линейки составляет теперь (без учета капитализации) 4,65% годовых, следует из информации на сайте банка.
Общество
В тюрьмах могут начать блокировать сотовую связь
Как сообщает издание со ссылкой на свой источник, в частности, органам МВД совместно с Федеральной службой исполнения наказаний, Федеральной службой безопасности и Роскомнадзором было поручено до 30-го июля 2020-го года проработать вопрос об установке «блокираторов» сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством.
Происшествия
В Киеве на крышу «мерседеса» бросили взрывное устройство, есть жертвы
Неизвестный мотоциклист бросил взрывное устройство на крышу автомобиля "мерседес" на трассе Житомир-Киев.
Гаджеты
Xiaomi представила 108-Мп смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro
В Мадриде была представлена международная версия смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro под названием Xiaomi Mi Note 10.
Армия и оружие
Рамзан Кадыров оценил новый броневик «Болат» чеченской сборки
На чеченском предприятии «Болат» планируется наладить мелкосерийную сборку одноименных военных броневиков.
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Политика
Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.