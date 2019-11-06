Экономика

Право.руПраво.руЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к системе быстрых платежей (СБП). Это, как сообщает ТАСС, следует из выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.
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Российская газета10:44

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

РИА Новости05:04

ЦБ выписал Сбербанку штраф за неподключение к системе быстрых платежей

RT на русском03:41

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Ведомости04:20

ЦБ оштрафовал Сбербанк за задержку подключения к системе быстрых платежей

РБК03:56

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

Известия04:31

ЦБ назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей

ТАСС03:22
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