Экономика
ИзвестияЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей
Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации. Об этом сообщает ТАСС в среду, 6 ноября.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 13:25, Вашингтон
Политика
Путин приедет на съезд «Единой России»
Президент собирается посетить съезд "Единой России". "Такие планы есть", - сказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российская газета 12:54
Экономика
Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
REGNUM вчера в 01:56
Политика
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.
РИА Новости 07:28
Политика
«Нафтогаз» отказался обнулять 22 млрд долларов
На своей странице в «Facebook» главы «Нафтогаза» Андрей Коболев написал, что российская сторона предлагает «понять и простить» три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению, отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов и от штрафа в 7 млрд .
Алтайская правда вчера в 21:55
Происшествия
В Адыгее суд арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы
Следствием установлено, что 24 мая подозреваемый убил 16-летнюю школьницу на берегу реки Белой в Майкопе.
Кубань 24 05:36
Здоровье
Первые симптомы развития рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной
Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, и не один, а в компании со своей новой возлюбленной, чего с ним не случалось уже очень давно.
Neva.Today 10:06
Авто
В Петербурге стартовало производство нового Toyota RAV4
Выпуск новой модели стильного городского кроссовера Toyota RAV4 запущен 6 ноября в Петербурге.
Тарантас Ньюс 10:50
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства главы ингушского Центра «Э»
Возможный соучастник убийства начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
Вести.Ru 11:47
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии не признает сына от Оксаны Воеводиной
Как сообщают западные СМИ, бывший король Малайзии уверен, что ребенок может оказаться «сыном любого азиатского человека».
Wday.ru 09:45
Шоу-бизнес
У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль
Дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль.
Lenta.ru 12:27
Политика
В партии Зеленского назвали руководство ДНР и ЛНР «хорошими людьми»
Депутат Верховной Рады из президентской партии «Слуга народа» и советник Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Максим Ткаченко допустил, что среди руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут быть «хорошие люди».
Lenta.ru 09:11
Футбол
«Локомотив» примет «Ювентус» в Лиге чемпионов
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» сыграет на своем поле с туринским «Ювентусом».
Нева Спорт вчера в 22:00
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Общество
В Турции пропал гражданин России
«По информации генерального консульства России в Анталье, сегодня в генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках её сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября», — заявили в диппредставительстве.
RT на русском 11:55
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей
Больше всего учителя зарабатывают на Чукотке (99 тысяч рублей) в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве (97 тысяч рублей), следует из данных Росстата за январь-сентябрь 2019 года.
Российская газета 05:08
Общество
Кипр отберет «золотые паспорта» у девяти россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Шоу-бизнес
Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав
Хейтеры Кристины и Гарика Харламова стали добиваться того, чтобы их лишили родительских прав.
Bimru.ru 04 ноября в 07:23
Футбол
Конфликт с президентом «Наполи» может лишить Анчелотти работы
Анчелотти решения Де Лаурентиса не оценил, и в знак своего протеста проигнорировал пресс-конференцию после матча Лиги чемпионов против "Зальцбурга" (1:1). В результате сложившейся ситуации Анчелотти потерял доверие со стороны босса.
Вести.Ru 09:49
Политика
В Германии придумали способ защитить «Северный поток-2» от ЕС
Немецкие депутаты решили защитить инвестиции в «Северный поток-2», а для обхода директивы было решено расширить список причин для исключений.
RuNews24.ru 11:04
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии.
РБК вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Авто
Компания BMW представила экстремальное купе M2 CS
Новинка получит более мощный мотор, улучшенную подвеску и механическую трансмиссию. BMW M2 CS 2020 года показали на официальных фотографиях.
32CARS.ru вчера в 10:43
Общество
В расстреле солдат в Забайкалье обвинили компьютерные игры и интернет
Накануне.Ru вчера в 07:59
Общество
Опубликовано изображение сверхтяжелого транспортного самолета «Слон»
Изображение аэродинамической модели тяжелого транспортного самолета "Слон" было опубликовано на сайте Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).
Газета.Ru 10:21