Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации. Об этом сообщает ТАСС в среду, 6 ноября.
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Российская газета10:44

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

РИА Новости05:04

ЦБ выписал Сбербанку штраф за неподключение к системе быстрых платежей

RT на русском03:41

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Ведомости04:20

ЦБ оштрафовал Сбербанк за задержку подключения к системе быстрых платежей

РБК03:56

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

Известия04:31

ЦБ назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей

ТАСС03:22
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На своей странице в «Facebook» главы «Нафтогаза» Андрей Коболев написал, что российская сторона предлагает «понять и простить» три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению, отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов и от штрафа в 7 млрд .
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Возможный соучастник убийства начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
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Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ

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Как сообщают западные СМИ, бывший король Малайзии уверен, что ребенок может оказаться «сыном любого азиатского человека».
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Дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль.
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В партии Зеленского назвали руководство ДНР и ЛНР «хорошими людьми»

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Больше всего учителя зарабатывают на Чукотке (99 тысяч рублей) в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве (97 тысяч рублей), следует из данных Росстата за январь-сентябрь 2019 года.
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Немецкие депутаты решили защитить инвестиции в «Северный поток-2», а для обхода директивы было решено расширить список причин для исключений.
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Опубликовано изображение сверхтяжелого транспортного самолета «Слон»

Изображение аэродинамической модели тяжелого транспортного самолета "Слон" было опубликовано на сайте Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).
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