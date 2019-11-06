Экономика

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Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации. Об этом сообщает ТАСС в среду, 6 ноября.
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ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

РИА Новостивчера в 05:04

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

Известиявчера в 04:31

ЦБ назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей

ТАССвчера в 03:22

ЦБ назначил штраф Сбербанку за неподключение к Системе быстрых платежей

Российская газетавчера в 04:06

ЦБ оштрафовал Сбербанк за задержку подключения к системе быстрых платежей

РБКвчера в 03:56

ЦБ выписал Сбербанку штраф за неподключение к системе быстрых платежей

RT на русскомвчера в 03:41

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Ведомостивчера в 04:20
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В Челябинской области забеременели сразу три воспитанницы детдома

Известия вчера в 08:14
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У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
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Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США

Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru вчера в 16:06
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Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra

Компания Nissan объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Terra.
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Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России

Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости вчера в 19:34
Происшествия

В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом

В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом, из них десять человек были госпитализированы.
RT на русском вчера в 23:29
Общество

В Росстате зафиксировали рост зарплат медработников

В России за три квартала 2019 года отмечен рост зарплат у всех категорий медицинского персонала.
RT на русском вчера в 23:08
Армия и оружие

Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету

Известия вчера в 23:53
Общество

Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России

Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости вчера в 20:06
Авто

Toyota представила новый кроссовер Raize за миллион рублей

Японский автопроизводитель Toyota представил новый компактный кроссовер Toyota Raize.
Автоновости дня 04 ноября в 22:44
Общество

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более, чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Шоу-бизнес

Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии

Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
Народные новости вчера в 03:48
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Детройт», Бучневич и Панарин набрали четыре очка

Sportbox.RU вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 05 ноября в 07:41
Происшествия

Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ

Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru вчера в 02:50
Экономика

Набиуллина назвала условия снижения ставок по ипотеке до 7-8%

К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объем предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.
Интерфакс вчера в 06:14
Политика

«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда

Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.
Pravda.Ru 05 ноября в 10:18
Политика

Владимир Путин раскритиковал министра высшего образования

В ходе заседания Совета по русскому языку Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за ситуации с квотами на филфаках в госвузах.
Рифей-Пермь 05 ноября в 13:02
Происшествия

В России задержаны 16 человек по делу о кредитном мошенничестве

По делу о мошенничестве с кредитами в нескольких областях России в качестве подозреваемых задержаны 16 человек.
RT на русском вчера в 22:32
Футбол

Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3

Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru вчера в 13:55
Происшествия

Сообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными

Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными.
Известия вчера в 15:33
Политика

Роскосмос отложил сдачу эскизного проекта ракеты на замену «Зениту»

Эскизный проект на космический ракетный комплекс "Союз-5", призванный заменить производимый на Украине "Зенит", будет готов в конце 2020 года, на год позже, чем планировалось, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:14
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка

46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр вчера в 07:05
Армия и оружие

Госдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
BFM.ru 00:17
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Самолет прервал вылет из московского «Шереметьево» в Ригу

Пассажирский Airbus A-220 Airbaltic прервал вылет из Москвы в Ригу из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 22:38
Происшествия

СК назвал версию покушения на адвоката в Кемерово

РБК 00:15
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Алексей Миранчук повторил достижение Роналду в матче ЛЧ с «Ювентусом»

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук смог повторить достижение форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду времен выступлений за мадридский "Реал".
Газета.Ru вчера в 18:53
Политика

В МИД пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу не сделано, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
РИА Новости вчера в 16:41
Политика

Зеленский по ошибке трижды назвал «Укроборонпром» «концертом»

Выступая на пресс-конференции в Харькове, президент Украины Владимир Зеленский трижды допустил досадную оговорку, назвав государственный концерн "Укроборонпром" "концертом".
Московский Комсомолец вчера в 19:21
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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