Экономика
ИзвестияЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей
Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации. Об этом сообщает ТАСС в среду, 6 ноября.
Читать в источнике
с чего всё началось
Банк России назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей. Это следует из выступления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.ТАСС03:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:25, Вашингтон
Политика
Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды
Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует распоряжение правительства.
Ведомости 03:25
Футбол
Родители футболистов академии «Оренбурга» жалуются на условия
Большую часть денежных средств на детей, занимающихся в академии ФК «Оренбург», выделяют родители.
56orb.ru 02:07
Гаджеты
В России появился сервис аренды iPhone
Официальный продавец техники Apple в России – сеть re:Store – в сотрудничестве с компанией Forward Leasing запустил сервис лизинга iPhone.
Ведомости 01:16
Общество
Кремль обвинил авторов фильмов о терактах в России в искажении фактов
В некоторых фильмах о захвате заложников террористами искажаются факты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:07
Происшествия
Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Слова президента РФ Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру были ответом на конкретные слова выступавшего на спикера, это не было заявлением в общем контексте, сказал в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:18
Общество
Умер критик и литературовед Лев Аннинский
RT на русском 05:39
Шоу-бизнес
Киану Ривз представил свою возлюбленную
Киану Ривза все считали одиночкой и вечным холостяком, уже и не надеясь увидеть его в компании возлюбленной.
Uznayvse.ru вчера в 06:48
Политика
Путин рассказал о не имеющем аналогов в мире российском оружии
Президент России Владимир Путин рассказал, что страна обладает оружием, которое не имеет аналогов в мире, при этом не станет никому им угрожать.
Известия 06:03
Происшествия
Задымление в небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге ликвидировали
Задымление в екатеринбургском небоскребе "Высоцкий" произошло из-за тления пылевых отложений в машинном отделении пассажирского лифта на 35-м этаже.
ТАСС 05:12
Армия и оружие
NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе
Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие с теми, которые встречались у солдат в Донбассе.
РБК вчера в 15:28
Экономика
Банки России отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказались брать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми, сообщают «Известия» со ссылкой на кол-центры кредитных организаций.
Mockva.ru вчера в 06:37
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Культура
HBO создала картонную коробку для просмотра сериалов
Adindex.ru 02:30
Авто
Toyota представляет новый кроссовер Raize всего за миллион рублей
На мировой рынок Toyota Raize выйдет в 2020 году. В Японии он стоит 1,6 млн. иен, что примерно составляет 1 000 000 рублей.
AvtoVolgograda.ru 03:09
Игры
Моддеры добавили в Dark Souls первую пользовательскую карту
Игромания.ру 03:11
Финансы
Саратовское министерство планирует на рефинансировании госдолга экономить 25 млн ежегодно
Планируемая ежегодная экономия бюджетных средств составит 25 млн рублей.
Регион 64 05:26
Общество
90-летнего профессора осудили за ловлю рыбы на коноплю
90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии из Рязанской области осудили за незаконное хранение конопли в крупном размере.
РИА Новости Крым 05:26
Происшествия
СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.
Российская газета вчера в 03:53
Общество
Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции
Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.
Известия 05:52
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Виталий Жигалин снимался в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны", "Тайны следствия".
РИА Новости 04:04
Наука
В России создали аэродинамическую модель тяжелого самолета «Слон»
Требуемая длина взлетно-посадочной полосы – 3 км. «Слон» проектируется под российские турбовентиляторные двигатели ПД-35 и призван прийти на замену тяжелому дальнему транспортному воздушному судну Ан-124 «Руслан».
МИР 24 вчера в 10:15
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
Экономика
ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных
ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
ТАСС 03:41
Политика
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
РИА Новости 01:33
Общество
Суд отказался вернуть работу уволенной за эротические фото тренеру
Правобережный районный суд Магнитогорска отказался удовлетворять иск тренера по кикбоксингу Екатерины Конопенко, уволенной ранее с работы в детско-юношеском центре из-за обнаженных фотографий в соцсетях.
Газета.Ru 03:58
Общество
Главный редактор «Дождя» Перепелова покинет свою должность
Главный редактор телеканала "Дождь" Александра Перепелова уйдет с этой должности 31 декабря.
ТАСС 06:13
Энергетика
«Газпром» назвал условие для заключения контракта с Киевом на транзит газа
Новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, включая наложенный Киевом на "Газпром" антимонопольный штраф на 7 миллиардов долларов, заявила российская компания.
РИА Новости 06:17