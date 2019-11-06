Центральный банк России применил к Сбербанку штрафные санкции, так как организация не подключилась к Системе быстрых платежей вовремя, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации 6 ноября.

ЦБ РФ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

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