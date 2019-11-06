Банк России назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей. Это следует из выступления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.

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Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации. Об этом сообщает ТАСС в среду, 6 ноября.

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

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