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ЦБ ослабил ограничения на покупку и снятие валюты для населения

Банк России смягчил введенные из-за санкций ограничения и разрешил физическим лицам снимать с банковских счетов и депозитов не только доллары, но и евро, следует
 из сообщения ЦБ.
РБК
Банки с 18 апреля 2022 года смогут продавать наличную валюту физлицам, но ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля 2022 года, говорится в сообщении регулятора.
ИА БанкИнформСервис
Общий лимит на снятие валюты остается на прежнем уровне — 10 тысяч долларов, сообщается на сайте регулятора.
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Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи.
РИА Новости

Подробнее о событии

ЦБ разрешил банкам с 18 апреля продавать наличную валюту гражданам
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ЦБ РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютой
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ЦБ России разрешит банкам продавать наличную валюту гражданам с 18 апреля
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ЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреля
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