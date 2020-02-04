Экономика
РБКЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России
ЦБ в 2019 году обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, в основном общества с ограниченной ответственностью и интернет-проекты, а также кредитные потребительские кооперативы, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
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Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Армия и оружие
Генсек НАТО заверил, что учения США в Европе не нацелены против России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что учения США в Европе не нацелены против России.
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Воронежской области
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Экономика
Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля
В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Политика
Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России
Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
Хоккей
Третьяк: ФХР хочет создать Российскую лигу
Не секрет, что многие ребята хотят уехать в Северную Америку. Поэтому ФХР очень много работала над программой развития хоккея.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Общество
Google впервые назвала доход от YouTube
Около $5 млрд выручки получила компания Google за счёт своего видеохостинга YouTube за последние три месяца 2019 года.
Общество
Рыночная система: на Украине придумали поставлять газ по почте
Ранее, отметил он, такую рыночную систему на Украине было ввести невозможно, поскольку «цена для населения очень долго была субсидированной».
Политика
Совет директоров «Почты России» назначил Акимова гендиректором
Совет директоров «Почты России» назначил гендиректором госкомпании бывшего вице-премьера Максима Акимова, сообщил РБК источник, близкий к Акимову.
Политика
Путин: поправки к Конституции не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для продления своих полномочий.
Здоровье
Китай начал испытания российского препарата от коронавируса
Китайская Народная Республика приступила к тестированиям лекарства российского производства от коронавируса нового типа.
Политика
Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие
Здоровье
Собянин рассказал о ходе реконструкции Боткинской больницы
Сергей Собянин сообщил о завершении капитального ремонта гематологического корпуса городской клинической больницы имени С. Боткина.
Музыка
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Авто
Представлен обновленный Renault Megane
В Европе продажи обновленного Renault Megane стартуют летом 2020 года.
Происшествия
В Москве арестовали порнописателя, который насиловал жену и ребенка
В Москве заключен под стражу писатель, который подозревается в сексуальном насилии над супругой и ребенком.
Общество
Александр Дрозденко заявил об интеграции Ленобласти и Петербурга
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко собирается предложить Северной столице подписать соглашение по интеграции двух регионов.
Общество
В Норвегии не пустили на фестиваль ансамбль Северного флота РФ
Ансамбль должен был принять участие в фестивале Barents Spektakel в городе Киркенес.
Хоккей
Умер олимпийский чемпион по хоккею Скворцов
Легендарный нападающий сборной СССР и нижегородского клуба «Торпедо» скончался в возрасте 65 лет.
Гаджеты
Xiaomi представил недорогой смартфон Poco X2
Poco – новый бренд компании Xiaomi представили в индии первый смартфон.
Авто
Skoda показала кроссовер, который меньше Karoq
Компания Skoda представила на автосалоне в Нью-Дели концепт Vision IN, который демонстрирует, каким будет новый среднеразмерный кроссовер для индийского рынка.