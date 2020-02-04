Экономика
РБКЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России
ЦБ в 2019 году обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, в основном общества с ограниченной ответственностью и интернет-проекты, а также кредитные потребительские кооперативы, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
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Общество
Последний барельеф Жукову демонтировали в Одессе
Политика
Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью
Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
Армия и оружие
В Турции заявили о нейтрализации 76 сирийских военных
Главы Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара в качестве ответа на обстрел своих военнослужащих в Идлибе нейтрализовала 76 военных сирийской армии.
Общество
Поклонская заступилась за автомобильные номера с числом 666
Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская попросила не критиковать машины с числом 666.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира
Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
Политика
Верховная рада уволила министра развития территорий Украины
Верховная рада Украины уволила министра развития общин и территорий Украины Алёну Бабак, сообщило 4 февраля информационное агентство «Укринформ».
Культура
Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале
Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
Общество
Пермская школьница нарисовала рисунок для обложки Vogue
16-летняя жительница Пермского края Анастасия Ковтун нарисовала портрет американской певицы Билли Айлиш, который попал на обложку мартовского номера журнала Vogue.
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
Гаджеты
Nokia на MWC 2020 покажет первый кнопочный телефон на Android
Компания Nokia привезёт на мероприятие MWC 2020 первый кнопочный телефон, работающий под управлением операционной системы Android.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Шоу-бизнес
Шоу Собчак появится на «Первом канале»
«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом России
Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Авто
УАЗ представил экспедиционную «Буханку»
Ульяновский автозавод объявил об официальном старте продаж модели СГР (именуемой в народе «Буханкой») в спецверсии «Экспедиция».
Общество
В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%
После критики новой версии кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст расширил перечень нарушений закона, штрафы по которым можно оплатить со скидкой.
Здоровье
В Челябинске 23 школы закрыты на карантин
В Челябинске на карантин закрыли 23 школы. Причиной стал подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает горздрав.
Общество
МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров
МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионах на автомобильных номерах.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Общество
В РПЦ предложили не освящать оружие массового поражения
Отмечается, что священники благословляют не пушки, реактивные снаряды или средства бомбометания, а молятся о сохранении жизни воинов.
Футбол
Федун: деньги волнуют только меня и «Краснодар»
Деньги волнуют только две команды – меня и «Краснодар».
Интернет
Google из-за ошибки разослал личные видео пользователей незнакомцам
Сбои произошли в ноябре 2019 года из-за технических проблем. Пользователи могли получить частичный доступ к чужим видео.
Энергетика
Новак видит на рынке нефти панические страхи из-за коронавируса
Ситуация с влиянием коронавируса на рынок будет оценена 4 февраля на заседании технического комитета ОПЕК+ в Вене, напомнил Новак.
Армия и оружие
ВСУ за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК
За минувшие сутки украинские формирования семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 29 единиц боеприпасов, сообщили 4 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Шоу-бизнес
Игорь Крутой предложил обнажённой Ирине Дубцовой одеться
Певица Ирина Дубцова недавно поделилась в Instagram новой откровенной фотографией, мимо которой пройти без комментария не смог даже Игорь Крутой.
Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Авто
Ford отзывает 125 автомобилей Ford Transit в России
Ford отзывает 125 автомобилей Ford Transit в России, выпущенные в период с 25 июня по 29 ноября 2019 года.
Происшествия
В Ставрополе мать убила новорожденного ножницами
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка").