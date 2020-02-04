Экономика

РБКРБКЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

ЦБ в 2019 году обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, в основном общества с ограниченной ответственностью и интернет-проекты, а также кредитные потребительские кооперативы, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
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ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

РБК07:01

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

ТАСС07:04

Число финансовых пирамид в России достигло рекорда

Ведомости07:00

Число выявленных ЦБ финансовых пирамид выросло почти в полтора раза

Российская газета07:15

ЦБ обнаружил более 200 финансовых пирамид в России

News.ru07:32

Сотни жуликов, тысячи жертв. За год в России выявили 237 финансовых приамид

Красная весна07:27

ЦБ за год выявил 237 организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид

ПРАЙМ07:05
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