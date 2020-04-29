Общество
РИА Новости«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на письмо министра внутренних дел Владимира Колокольцева главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
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с чего всё началось
МВД предложило Центробанку открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии.Известиявчера в 17:01
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Общество
Снятие ограничений в Москве начнется со строителей
Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
Интерфакс 10:28
Политика
Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок
В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу
Мэрия Москвы запустила сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу, сообщил мэр Сергей Собянин.
Ведомости 07:12
Футбол
Василий Уткин назвал лучшего футболиста в истории
Чемпионат 07:04
Общество
Власти Пермского края разрешили выезд на дачу в майские праздники
Сегодня на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в Пермском крае власти рассмотрели вопрос о выезде жителей на дачи в майские праздники.
Business Class (Пермь) 10:15
Политика
МИД оценил решение суда по анонимности свидетелей в деле MH-17
Решение нидерландского суда по вопросу анонимности свидетелей на процессе по делу о крушении рейса MH17 заставляет сомневаться в открытости процесса, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 11:33
Здоровье
Шесть новых симптомов коронавируса нашли медики
ToDay News Ufa вчера в 02:19
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
Армия и оружие
США модернизировали разведывательный самолет для полетов над Россией
США модернизировали самолет OC-135B Open Skies, предназначенный для полетов над Россией по Договору об открытом небе (ДОН), сообщают СМИ.
Взгляд.ру 09:47
Общество
Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом
Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48
Культура
Путин и Мишустин поздравили Ларису Удовиченко с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили народную артистку России Ларису Удовиченко с юбилеем.
ТАСС 03:15
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 27 апреля в 17:52
Происшествия
В московском супермаркете посетителю откусили ухо
Московская полиция проверяет информацию о том, что в одном из супермаркетов столицы неизвестный откусил посетителю ухо.
Мослента 11:06
Общество
В России умирают более 50% пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Больше половины пациентов в России с заболеванием, вызванным COVID-19, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), умирают.
Smolnarod.ru 10:13
Политика
Трамп поручил расследовать возможный сговор ВОЗ и Китая
Президент США Дональд Трамп поручил американским спецслужбам расследовать возможный сговор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая.
Lenta.ru 10:19
Политика
Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
РИА Новости 07:53
Футбол
Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей
Волга Ньюс вчера в 01:39
Общество
ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России.
Live24 01:07
Наука
В Оренбургской области нашли останки червя возрастом почти 250 млн лет
Группа учёных Палеонтологического института РАН, биологического факультета МГУ и эстонские специалисты считают, что это самый древний в мире представитель своего подкласса, — сообщается на сайте института со ссылкой на статью в журнале Acta Palaeontologica Polonica.
Эхо Москвы в Оренбурге 00:32
Гаджеты
Xiaomi раскрыла стоимость камерофона Redmi Note 9S для России
Astera вчера в 14:38
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Общество
На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета 09:11
Происшествия
СК задержал замглавы Крымской железной дороги
Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
Общество
Ubisoft анонсирует новый Assassin’s Creed в прямом эфире
Игромания.ру 08:39
Кино
Умер актер из «Миллионера из трущоб» Ирфан Кхан
ToDay News Ufa 07:18
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Родители» Мария Порошина стремительно похудела
Фото: социальная сеть Инстаграм актрисы Марии Порошиной Напомним, что Мария воспитывает четырех дочерей и сына, которого она родила в прошлом году.
Комсомольская правда 11:10