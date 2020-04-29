МВД предложило Центробанку открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии.

с чего всё началось

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на письмо министра внутренних дел Владимира Колокольцева главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Общество Снятие ограничений в Москве начнется со строителей Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов. 76

Политика Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии. 207

Общество Власти Пермского края разрешили выезд на дачу в майские праздники Сегодня на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в Пермском крае власти рассмотрели вопрос о выезде жителей на дачи в майские праздники. 11

Политика МИД оценил решение суда по анонимности свидетелей в деле MH-17 Решение нидерландского суда по вопросу анонимности свидетелей на процессе по делу о крушении рейса MH17 заставляет сомневаться в открытости процесса, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Политика Путин продлил режим нерабочих дней Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. 98

Армия и оружие США модернизировали разведывательный самолет для полетов над Россией США модернизировали самолет OC-135B Open Skies, предназначенный для полетов над Россией по Договору об открытом небе (ДОН), сообщают СМИ.

Общество Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. 444

Происшествия В московском супермаркете посетителю откусили ухо Московская полиция проверяет информацию о том, что в одном из супермаркетов столицы неизвестный откусил посетителю ухо.

Политика Трамп поручил расследовать возможный сговор ВОЗ и Китая Президент США Дональд Трамп поручил американским спецслужбам расследовать возможный сговор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая.

Политика Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата» Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие. 9

Общество ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России. 899

Наука В Оренбургской области нашли останки червя возрастом почти 250 млн лет Группа учёных Палеонтологического института РАН, биологического факультета МГУ и эстонские специалисты считают, что это самый древний в мире представитель своего подкласса, — сообщается на сайте института со ссылкой на статью в журнале Acta Palaeontologica Polonica. 21

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Происшествия СК задержал замглавы Крымской железной дороги Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. 13