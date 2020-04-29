Общество

РИА НовостиРИА Новости«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на письмо министра внутренних дел Владимира Колокольцева главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
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с чего всё началось

Секретный файлообмен: зачем МВД доступ к банковской тайне

МВД предложило Центробанку открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии.
Известиявчера в 17:01

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МВД попросило доступ к банковской тайне. Станет ли биткоин популярнее

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Силовикам отказали в доступе к данным о счетах россиян

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«Известия»: Колокольцев предложил ЦБ облегчить доступ сотрудников МВД к банковской тайне

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Колокольцев попросил Набиуллину открыть МВД доступ к банковской тайне

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ЦБ выступил против доступа МВД к банковской тайне

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МВД попросило ЦБ дать сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне

Известиявчера в 18:30
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Религия

Патриарх Кирилл запретил Кураеву служить в церкви из-за оскорбления

Газета.Ru 09:34
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Общество

Снятие ограничений в Москве начнется со строителей

Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
Интерфакс 10:28
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Политика

Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок

В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02
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Общество

Собянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу

Мэрия Москвы запустила сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу, сообщил мэр Сергей Собянин.
Ведомости 07:12
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Футбол

Василий Уткин назвал лучшего футболиста в истории

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Общество

Власти Пермского края разрешили выезд на дачу в майские праздники

Сегодня на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в Пермском крае власти рассмотрели вопрос о выезде жителей на дачи в майские праздники.
Business Class (Пермь) 10:15
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Политика

МИД оценил решение суда по анонимности свидетелей в деле MH-17

Решение нидерландского суда по вопросу анонимности свидетелей на процессе по делу о крушении рейса MH17 заставляет сомневаться в открытости процесса, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 11:33
Здоровье

Шесть новых симптомов коронавируса нашли медики

ToDay News Ufa вчера в 02:19
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
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Армия и оружие

США модернизировали разведывательный самолет для полетов над Россией

США модернизировали самолет OC-135B Open Skies, предназначенный для полетов над Россией по Договору об открытом небе (ДОН), сообщают СМИ.
Взгляд.ру 09:47
Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
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Общество

Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом

Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48
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Культура

Путин и Мишустин поздравили Ларису Удовиченко с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили народную артистку России Ларису Удовиченко с юбилеем.
ТАСС 03:15
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Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 27 апреля в 17:52
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Происшествия

В московском супермаркете посетителю откусили ухо

Московская полиция проверяет информацию о том, что в одном из супермаркетов столицы неизвестный откусил посетителю ухо.
Мослента 11:06
Общество

В России умирают более 50% пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Больше половины пациентов в России с заболеванием, вызванным COVID-19, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), умирают.
Smolnarod.ru 10:13
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Политика

Трамп поручил расследовать возможный сговор ВОЗ и Китая

Президент США Дональд Трамп поручил американским спецслужбам расследовать возможный сговор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая.
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Политика

Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
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Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей

Волга Ньюс вчера в 01:39
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Общество

ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России.
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Наука

В Оренбургской области нашли останки червя возрастом почти 250 млн лет

Группа учёных Палеонтологического института РАН, биологического факультета МГУ и эстонские специалисты считают, что это самый древний в мире представитель своего подкласса, — сообщается на сайте института со ссылкой на статью в журнале Acta Palaeontologica Polonica.
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Гаджеты

Xiaomi раскрыла стоимость камерофона Redmi Note 9S для России

Astera вчера в 14:38
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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Общество

На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
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Происшествия

СК задержал замглавы Крымской железной дороги

Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
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Ubisoft анонсирует новый Assassin’s Creed в прямом эфире

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В Польше птица сбила летящую американскую ракету TOW

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Иркутских чиновников заподозрили в поджоге леса

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