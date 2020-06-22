Экономика

РБКРБКЦБ отказался от идеи снять с торгов в России часть иностранных акций

Депутаты и участники рынка согласились дополнить законопроект о категориях инвесторов — частных лиц оговоркой, которая сохранит доступ к уже торгующимся в России иностранным акциям.
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Иностранным активам упрощают доступ на российские площадки

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В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

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В Москве зафиксировали еще 1068 новых зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Московский Комсомолец 03:39
Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
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Происшествия

Утечка дизтоплива произошла на электростанции в Якутии

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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

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Политика

Большинство американцев не знают дату окончания Второй мировой войны

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Политика

Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
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Общество

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За последние сутки в России умерли 109 человек с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
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Общество

Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда

Отдельным указом звание Герой Труда присвоены главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главврачу 52-й московской больницы Марьяне Лысенко, а также Марине Бахолдиной, главврачу Покровской больницы в Петербурге, Юлии Гаревской, главврачу нижегородской больницы №29, Ирине Коваль, врачу центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области.
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Происшествия

На American Airlines подали в суд за расовую дискриминацию

Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News.
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В Челнах рассказали о новых очагах коронавируса на предприятиях

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Экономика

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Выручка российских сотовых операторов по итогам 2020 года может сократиться на 9 – 11%, говорится в отчете Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 17:59
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Экономика

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника.
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Общество

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Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.
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Общество

В Гааге возобновят слушания по делу о гибели Boeing в Донбассе

В суде Гааги сегодня возобновятся слушания по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
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Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку

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Общество

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Раскрыли особенности парадного кабриолета Aurus

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На Украине вспыхнул пожар в Чернобыльской зоне

Украинские спасатели работают над ликвидацией пожара в Чернобыльской зоне, где горит 3 гектара леса, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
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