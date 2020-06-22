Экономика
РБКЦБ отказался от идеи снять с торгов в России часть иностранных акций
Депутаты и участники рынка согласились дополнить законопроект о категориях инвесторов — частных лиц оговоркой, которая сохранит доступ к уже торгующимся в России иностранным акциям.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Центробанк отказался снимать часть иностранных акций с торгов на российских биржах
Народные новости02:37
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
РИА Новости вчера в 07:19
Здоровье
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Ростове
Донская столица продолжает лидировать по новым случаям коронавируса, только за последние сутки в Ростове — плюс 58 инфицированных.
Блокнот Ростов-на-Дону 19 июня в 03:45
Авто
Китайский производитель Lifan находится на грани разорения
Автоновости дня 20 июня в 13:40
Политика
Путин приехал в главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин приехал в главный храм Вооруженных сил России.
Lenta.ru 02:49
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
Армия и оружие
Британские ВМС сопроводили российский военный корабль через Ла-Манш
Военный фрегат HMS Westminster Великобритании сопроводил большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота России через Ла-Манш 21 июня, сообщает пресс-служба Королевского флота Великобритании.
ИА Красная Весна вчера в 23:40
Общество
В Москве зафиксировано еще 1068 случаев коронавируса
В Москве зафиксировали еще 1068 новых зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Московский Комсомолец 03:39
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Политика
Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
Общество
В России за сутки умерли 109 человек с коронавирусом
За последние сутки в России умерли 109 человек с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ вчера в 03:59
Общество
Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда
Отдельным указом звание Герой Труда присвоены главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главврачу 52-й московской больницы Марьяне Лысенко, а также Марине Бахолдиной, главврачу Покровской больницы в Петербурге, Юлии Гаревской, главврачу нижегородской больницы №29, Ирине Коваль, врачу центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области.
ТВ Центр вчера в 04:52
Происшествия
На American Airlines подали в суд за расовую дискриминацию
Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News.
Вести.Ru вчера в 13:02
Общество
В Челнах рассказали о новых очагах коронавируса на предприятиях
Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев заявил, что эпидемиологическая ситуация на предприятиях остается напряженной.
Реальное время 03:11
Экономика
Сотовые сети не удержали выручку
Выручка российских сотовых операторов по итогам 2020 года может сократиться на 9 – 11%, говорится в отчете Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 17:59
Экономика
IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул
Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 18:03
Общество
«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.
РБК 02:00
Общество
В Гааге возобновят слушания по делу о гибели Boeing в Донбассе
В суде Гааги сегодня возобновятся слушания по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Росбалт 02:52
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку
Вести.Ru вчера в 10:24
Общество
В Курганской области выявили 20 новых случаев коронавируса
В Курганской области выявили 20 новых случаев коронавируса. На 22 июня в регионе зарегистрировано 20 новых случаев COVID-19.
Уральский меридиан 03:25
Авто
Раскрыли особенности парадного кабриолета Aurus
В Сети появилась информация об особенных характеристиках кабриолета Aurus, который был создан для парада Победы на Красной площади.
32CARS.ru вчера в 05:17
Шоу-бизнес
У сына Джигана и Самойловой появились проблемы со здоровьем
Как оказалось, проблема со здоровьем имеется у ее маленького четырехмесячного сына Давида.
RuNews24.ru 01:17
Происшествия
На Украине вспыхнул пожар в Чернобыльской зоне
Украинские спасатели работают над ликвидацией пожара в Чернобыльской зоне, где горит 3 гектара леса, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 02:23
Фигурное катание
Туктамышева поразила поклонников фото в купальнике
Уроженка Глазова Елизавета Туктамышева поразила поклонников новым фото в купальнике. Снимок появился на страничке фигуристки в Инстаграм.
АиФ Удмуртия вчера в 21:57
Футбол
Матч «Краснодар» — «Динамо» перенесен
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:30
Общество
В Югре за сутки выявлено 295 новых случаев коронавируса
По данным регионального оперативного штаба за последние сутки (22 июня) в Югре зафиксировано 295 новых случаев коронавирусной инфекции.
Вестник 02:35
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20