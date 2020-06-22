Экономика

РБКРБКЦБ отказался от идеи снять с торгов в России часть иностранных акций

Документ был принят в первом чтении в конце мая прошлого года и до сих пор готовится ко второму чтению. Версия законопроекта, которая обсуждалась в Госдуме на позапрошлой неделе (есть у РБК), предполагала ограничения для бирж на торги иностранными акциями, если у них нет договоров с эмитентами.
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ЦБ не станет выводить часть иностранных акций с торгов на российских биржах

Экономика сегодня02:14

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