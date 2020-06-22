Документ был принят в первом чтении в конце мая прошлого года и до сих пор готовится ко второму чтению. Версия законопроекта, которая обсуждалась в Госдуме на позапрошлой неделе (есть у РБК), предполагала ограничения для бирж на торги иностранными акциями, если у них нет договоров с эмитентами.

ЦБ отказался от идеи снять с торгов в России часть иностранных акций

Фигурное катание Туктамышева поразила поклонников фото в купальнике Уроженка Глазова Елизавета Туктамышева поразила поклонников новым фото в купальнике. Снимок появился на страничке фигуристки в Инстаграм.

Общество В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма. 564

Общество Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости". 213

Политика Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп. 161

Космос Тень от солнечного затмения сфотографировали с МКС Астронавт NASA Кристофер Кэссиди сфотографировал с борта Международной космической станции тень на поверхности Земли от кольцевого солнечного затмения.

Общество Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда Отдельным указом звание Герой Труда присвоены главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главврачу 52-й московской больницы Марьяне Лысенко, а также Марине Бахолдиной, главврачу Покровской больницы в Петербурге, Юлии Гаревской, главврачу нижегородской больницы №29, Ирине Коваль, врачу центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области. 814

Происшествия В управлении лесами Алтайского края идут обыски Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела. 295

Экономика ВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу для семей с детьми при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках, дисконт по ней составит 1 процентный пункт от базовой ставки банка и доступен до конца текущего года, сообщила пресс-служба банка. 1

Политика Клишас объяснил «поправку Терешковой» необходимостью отвлечь чиновников В марте в ходе обсуждения изменений в Конституции в Госдуме депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести поправку о президентских сроках. 212

Культура Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет. 217

Армия и оружие Новейшие украинские минометы оказались небоеспособными У новейших украинских самоходных минометов «Барс-8ММК» оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, минобороны страны отказалось принять партию орудий у концерна «Укроборонпром». 316

Энергетика Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.

Авто Lada Vesta лишили одной комплектации В самом «АвтоВАЗе» уход комплектации Luxe Prestige не опровергли и не подтвердили. 110

Шоу-бизнес Мария Порошина впервые показала сына Лишь недавно актриса рассекретила имя недавно рожденного сына - мальчика было решено назвать Андреем.