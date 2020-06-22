Экономика

РБКРБКЦБ отказался от идеи снять с торгов в России часть иностранных акций

Депутаты и участники рынка согласились дополнить законопроект о категориях инвесторов — частных лиц оговоркой, которая сохранит доступ к уже торгующимся в России иностранным акциям.
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РБК сообщил об отказе ЦБ от планов делистинга части иностранных акций

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Курс рубля немного снижается в парах с долларом и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия

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Неизвестный в Саратове поджег дверь в квартиру, где в тот момент находились двухлетняя девочка с няней, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.
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Газета.Ru 02:16
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Водитель фуры рассказал, почему не избежал тарана пяти машин на М-5

Водитель грузовика рассказал, почему не избежал жестокой аварии с участием пяти машин на трассе М-5.
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Матч «Краснодар» — «Динамо» перенесен

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В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

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Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
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По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 17,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 291 тыс. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 312 тыс. человек.
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Семеро школьников утонули в попытке спасти своего друга в Китае

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Володин ответил критикам поправок к Конституции

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