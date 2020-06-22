Экономика
РБКЦБ отказался от идеи снять с торгов в России часть иностранных акций
Депутаты и участники рынка согласились дополнить законопроект о категориях инвесторов — частных лиц оговоркой, которая сохранит доступ к уже торгующимся в России иностранным акциям.
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Центробанк отказался снимать часть иностранных акций с торгов на российских биржах
Народные новости02:37
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Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо 20 июня в 08:55
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru вчера в 07:31
Общество
Пенсионеры получат доплату к пенсии с 1 августа
С 1 августа несколько категорий пенсионеров получат доплату к пенсии, сообщили в ПФР.
Комсомольская правда 19 июня в 13:48
Кино
Телеканал Sky Cinema выступил против расизма в США
Следующий шаг сделал популярный в США телеканал Sky Cinema, сообщает издание Independent.
Телепрограмма вчера в 06:49
Происшествия
В Петербурге избили агитаторов против поправок в Конституцию
Активисты клеили у продуктового магазина агит-материалы с цитатами Владимира Путина разных лет, в которых президент критически высказывается о перспективах изменения Основного закона страны.
ЗакC.Ру вчера в 14:55
Технологии
В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС
По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com вчера в 10:35
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
Финансы
Рубль слабо снижается к доллару и евро в начале дня
Курс рубля немного снижается в парах с долларом и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:08
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
Происшествия
В Саратове неизвестный поджег квартиру, где были ребенок с няней
Неизвестный в Саратове поджег дверь в квартиру, где в тот момент находились двухлетняя девочка с няней, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.
РИА Новости 03:32
Происшествия
Водитель фуры рассказал, почему не избежал тарана пяти машин на М-5
Водитель грузовика рассказал, почему не избежал жестокой аварии с участием пяти машин на трассе М-5.
РЕН ТВ вчера в 13:51
Футбол
Матч «Краснодар» — «Динамо» перенесен
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:30
Политика
Трамп призвал не сносить памятник Рузвельту в Нью-Йорке
Вашингтон, 22 июня 2020, 09:17 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал глупостью планы демонтировать памятник 26-му президенту страны Теодору Рузвельту в Ньй-Йорке.
REGNUM 02:17
Армия и оружие
Переданные Украине американские катера могут усилить «Джавелинами»
ГЛАС.RU вчера в 06:10
Экономика
«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
РБК 02:00
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 03:15
Общество
В России за сутки выявлено 7600 новых случаев коронавируса
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 17,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 291 тыс. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 312 тыс. человек.
Интерфакс 03:35
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом
Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с актером Брэдом Питтом.
Аргументы и Факты 20 июня в 07:28
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Происшествия
Семеро школьников утонули в попытке спасти своего друга в Китае
Семь детей погибли, спасая своего друга. Власти Китая сообщили об инциденте на плотине реки Фуцзян.
NewInform 02:18
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в Сибири
Как сообщает Гидрометцентр России, ночные заморозки в пределах до -5 градусов возможны в период по 21 июня в таких регионах, как Омская, Новосибирская, Томская области, Алтайский край.
Байкал24 20 июня в 22:14
Происшествия
Чернобыльская зона снова загорелась
В Чернобыльской зоне отчуждения снова вспыхнул пожар.
Lenta.ru 02:27
Общество
В России выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России COVID-19 подтвердился у 7600 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 03:51
Политика
Володин ответил критикам поправок к Конституции
Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM вчера в 06:23