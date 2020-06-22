Экономика
РБКЦБ отказался от идеи снять с торгов в России часть иностранных акций
Депутаты и участники рынка согласились дополнить законопроект о категориях инвесторов — частных лиц оговоркой, которая сохранит доступ к уже торгующимся в России иностранным акциям.
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Центробанк отказался снимать часть иностранных акций с торгов на российских биржах
Народные новости02:37
Центробанк не будет выводить с торгов на российских биржах часть иностранных активов
Финансовая газета04:22
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Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
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Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
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В семье Аллы Пугачевой появится ещё один ребенок
Племянник Аллы Пугачевой Влад совсем скоро станет отцом во второй раз. Его жена Гузель находится на последних месяцах беременности.
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Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
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Лукашенко призвал игнорировать политических шарлатанов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить страну и не поддаваться на уловки шарлатанов.
Lenta.ru 02:10
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе истории с задержанием участника арт-группы "Война" и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 05:06
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Взгляд.ру 20 июня в 04:54
Политика
Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее
По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству, политическая система очень персонифицирована в настоящее время, поэтому преследуется цель построения системы конституционных органов власти, чтобы политическая система была более устойчивой.
Газета.Ru 03:04
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Происшествия
В Смоленске задержан подозреваемый в убийстве студента в Волгограде
Газета.Ru вчера в 07:12
Общество
Еще 95 россиян умерли от коронавируса
Как оказалось, за последние сутки вирус был выявлен в 83 регионах страны. У 32,5% зараженных не было ни одного симптома болезни.
Вести Подмосковья 03:50
Политика
Песков заявил об отсутствии у РФ территориальных претензий к соседям
Вопрос территориальных претензий России к соседним государствам прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня 04:42
Общество
ЛГБТ-активист Кочетков сообщил, что ФНС признала его брак с мужчиной
ЛГБТ-активист сообщил, что таким образом Россия признала его брак с мужчиной.
РЕН ТВ 04:03
Общество
УФАС проверит закупку средств защиты от коронавируса для Петербурга
Госпиталь для ветеранов войны в Петербурге в конце апреля заключил с компанией «Рэд Стар»контракт больше чем на миллиард рублей на поставку защитных костюмов для сотрудников.
Поребрик.Медиа 04:38
Общество
Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»
Деятели театра и работники культуры написали открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой с призывом отозвать иск по делу "Седьмой студии".
Piter.tv 03:45
Политика
Президент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент
Интерфакс вчера в 19:32
Футбол
Бывший нападающий «Ливерпуля» и «ПСЖ» Н’Гог завершил карьеру
Матч ТВ вчера в 13:11
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 20 июня в 12:54
Экономика
«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли
Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
РИА Новости 04:39
Общество
Испания открыла границы для жителей стран ЕС
С 21 июня Испания открыла границы для жителей стран ЕС (кроме Португалии), а также Великобритании и государств, входящих в Шенгенскую зону.
НТВ вчера в 08:18
Происшествия
В Управление лесами Алтайского края пришли с обысками
Ранее источник "Интерфакса" рассказал, что в управление пришли с обысками по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).
Интерфакс 01:25
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Игры
FIFA 21 для ПК будет такой же, как для PS4 и Xbox One
Ранее стало известно, что FIFA 21 для PlayStation 5 реализует некоторые особенность консоли.
Нева Спорт 04:53
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 21 июня
За последние сутки в Тульской области выявлено 86 новых случаев коронавируса.
Тульская пресса вчера в 05:29