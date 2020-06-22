Экономика

РБКРБКЦБ отказался от идеи снять с торгов в России часть иностранных акций

Депутаты и участники рынка согласились дополнить законопроект о категориях инвесторов — частных лиц оговоркой, которая сохранит доступ к уже торгующимся в России иностранным акциям.
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