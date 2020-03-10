Экономика
ВедомостиЦБ отказался от оферты миноритарным акционерам Сбербанка
ЦБ откажется от оферты миноритарным акционерам Сбербанка при продаже банка правительству, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на бюджетном комитете Госдумы. По его словам, регулятор нашел формулу, которая должна устроить миноритарных акционеров.
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Футбол
Чемпиона Италии могут определить с помощью игр плей-офф
Каждой из лиг будет предоставлена возможность выбрать один из вариантов развития событий.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Политика
Госдума 10 марта рассмотрит поправку о досрочных выборах в Думу
Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесёт ко второму чтению поправку в Конституцию РФ о проведении досрочных парламентских выборов Конституция, за изменения в которую мы сегодня будем голосовать, если они будут приняты на всероссийском голосовании 22 апреля, даёт нам большие полномочия, — отметил он.
Общество
В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Энергетика
Эксперты: Москва дольше Эр-Рияда продержится при низких ценах на нефть
Россия в ценовой войне на нефтяном рынке способна дольше своего оппонента по ОПЕК+ - Саудовской Аравии - продержаться в условиях низкой стоимости сырья, считают эксперты британской аналитической компании Energy Aspects.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Политика
Путин оценил ситуацию с ценами на нефть
Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.
Общество
«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль
В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Экономика
Экономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля
Россиян ждет повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Политика
Прокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»
Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке", — сказала прокурор.
Гаджеты
Опубликованы рендеры смартфона Samsung Galaxy Note 20 5G
Экономика
Что будет с рублем, нефтью и нашими кошельками: «Выиграет не тот, кто богаче. А тот, кто увереннее»
После выходных европейские, азиатские и американские фондовые рынки открылись падениями на 5 - 10%, а нефть потеряла в цене сразу почти треть стоимости - упала с $50 до $35 за баррель.
Экономика
Биржи США открылись падением на 7%
Основные фондовые индексы США после открытия опустились на 7% на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Общество
Регионы России вводят особый режим из-за коронавируса
Регионы Российской Федерации вводят особый режим в связи коронавирусной инфекцией.
Энергетика
Развожаев рассказал о ценах в Севастополе после падения курса рубля
Севастопольцам не стоит опасаться за финансовую стабильность, считает врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»
Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Общество
Участник группы Little Big женился
Участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Культура
Майк Тайсон снялся в новом клипе Эминема и нокаутировал рэпера
Легендарный боксер Майк Тайсон снялся в новом клипе рэпера Эминема на композицию Godzilla.
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Армия и оружие
Американская подлодка пробила лед и всплыла у российской базы в Арктике
Атомная субмарина ВВС США Toledo, пробив лед, всплыла на поверхность недалеко от российской военной базы "Арктический Трилистник" в Арктике, сообщает "Популярная механика".
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.