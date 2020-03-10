Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ отказался от оферты миноритарным акционерам Сбербанка

ЦБ откажется от оферты миноритарным акционерам Сбербанка при продаже банка правительству, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на бюджетном комитете Госдумы. По его словам, регулятор нашел формулу, которая должна устроить миноритарных акционеров.
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Обвал рынков изменил планы по выкупу акций Сбербанка у ЦБ

Коммерсантъ14:38

ЦБ нашел формулу выкупа акций Сбербанка без выставления оферты миноритариям

Интерфакс05:03

Власти передумали выкупать акции Сбербанка у миноритариев

Ведомости12:40

В Думе заявили, что оферту при продаже Сбербанка заменят акционерным соглашением

ТАСС10:48

Власти объявили новые параметры сделки по продаже Сбербанка

РБК11:02

Акционерное соглашение по Сбербанку будет действовать 3 года после передачи акций кабмину

ПРАЙМ14:43

ЦБ нашел формулу продажи Сбербанка без выставления оферты

РИА Новости04:30
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Футбол

Чемпиона Италии могут определить с помощью игр плей-офф

Каждой из лиг будет предоставлена возможность выбрать один из вариантов развития событий.
Sport24.ru 12:21
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В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий

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Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

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Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
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«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль

В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.
РБК 12:14
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
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Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
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В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
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Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
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Экономика

Экономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля

Россиян ждет повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
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Прокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»

Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке", — сказала прокурор.
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Опубликованы рендеры смартфона Samsung Galaxy Note 20 5G

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После выходных европейские, азиатские и американские фондовые рынки открылись падениями на 5 - 10%, а нефть потеряла в цене сразу почти треть стоимости - упала с $50 до $35 за баррель.
Комсомольская правда 04:58
Экономика

Биржи США открылись падением на 7%

Основные фондовые индексы США после открытия опустились на 7% на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
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«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
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Регионы России вводят особый режим из-за коронавируса

Регионы Российской Федерации вводят особый режим в связи коронавирусной инфекцией.
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Развожаев рассказал о ценах в Севастополе после падения курса рубля

Севастопольцам не стоит опасаться за финансовую стабильность, считает врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
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Участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.
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Майк Тайсон снялся в новом клипе Эминема и нокаутировал рэпера

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Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

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Атомная субмарина ВВС США Toledo, пробив лед, всплыла на поверхность недалеко от российской военной базы "Арктический Трилистник" в Арктике, сообщает "Популярная механика".
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Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
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