Экономика
ВедомостиЦБ отказался от планов делистинга части иностранных акций
Иностранные акции, уже торгующиеся в России, выйдут из-под требования о делистинге бумаг, не соответствующих закону о защите инвесторов, сказал руководитель Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексея Тимофеева.
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Центробанк не будет выводить с торгов на российских биржах часть иностранных активов
Финансовая газета04:22
Центробанк отказался снимать часть иностранных акций с торгов на российских биржах
Народные новости02:37
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В Краснодаре отменили парад и салют 24 июня
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Фанаты конкурса Евровидение провели голосование в Twitter, "переизбрав" победителей прошлых лет.
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ВОЗ заявила о рекордном приросте заболевших коронавирусом за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордное количество заражений коронавирусом за сутки - 183 020.
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Москва перестала быть лидером по числу смертей среди пациентов с коронавирусом за сутки.
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Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
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Бригада московских врачей отправилась в Югру
Москва, 22 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ханты-Мансийск отправилась бригада из семи высококвалифицированных врачей, сообщили 22 июня в департаменте здравоохранения Москвы.
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Мы все умрем. Пилотируемые полеты\: как не заблудиться в космосе
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Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
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Живущий в США российский хоккеист рассказал о переживаниях за русских людей
Российский хоккеист Илья Брызгалов, постоянно проживающий в США, рассказал о переживаниях за русских людей.
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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата
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Компания Samsung активно готовит умные часы Galaxy Watch 3: они должны выйти одновременно с Galaxy Note20 в начале августа.
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Lenta.ru вчера в 10:49
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Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото
В твиттере опубликовали качественные фото реалистичных макетов новых iPhone 12.
The GEEK 03:33
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ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму
УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны.
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В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
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Миланские рестораторы встали на колени перед мэрией города
Милан, Италия, 19 июня 2020, 16:10 — REGNUM Миланские рестораторы в пятницу, 19 июня, провели у здания городской мэрии акцию протеста, в ходе которой опустились на колени.
REGNUM 19 июня в 09:10
Политика
Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 207 человек
Еще у 207 жителей Свердловской области выявили вирус SARS-CoV-2. Свежие данные представили в региональном оперштабе.
ИА Красная Весна вчера в 07:20
Общество
ФСС будет выплачивать больничные напрямую работникам
Пилотный проект по выплате больничных работникам напрямую из ФСС, действующий в 77 регионах России, с 1 января 2021 года будет введен на всей территории России.
ZAB.RU вчера в 09:20
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Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми
Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 08:32
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Обновлены данные заражений в районах Нижегородской области
В Нижегородской области с начала пандемии коронавирусной инфекции диагноз «COVID-19» поставили 15100 жителям региона.
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Опубликованы снимки мест посадок американцев на Луне
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Мама Тимати прокомментировала отписку от Решетовой в Instagram
Ходят слухи, что женщины отменили подписки после выходных дней, которые они провели вместе. Мама Тимати объяснила, в чем тут дело.
Что происходит 06:21
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С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Алексей Учитель сообщил о завершении съемок фильма о Викторе Цое
Режиссер Алексей Учитель, создавший два документальных фильма, в которых фигурирует Виктор Цой ("Рок" и "Последний герой"), завершает работу над новой картиной под названием "Цой".
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Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Технологии
В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС
В компьютерной игре Minecraft воссоздали копию Чернобыльской АЭС. Автром выступил игрок под ником Janisko, сообщает сайт 3dnews.ru.
Piter.tv вчера в 13:58
Фигурное катание
Плющенко показал тренировку Жилиной
Бывший фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко в социальных сетях выложил видео с тренировок свой новой подопечной Вероники Жилиной.
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