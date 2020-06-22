Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ отказался от планов делистинга части иностранных акций

Иностранные акции, уже торгующиеся в России, выйдут из-под требования о делистинге бумаг, не соответствующих закону о защите инвесторов, сказал руководитель Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексея Тимофеева.
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ЦБ не будет снимать с торгов часть иностранных акций

Газета.Ru05:00

Центробанк не будет выводить с торгов на российских биржах часть иностранных активов

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ЦБ отказался от идеи снять с торгов в России часть иностранных акций

РБКвчера в 23:00

Центробанк отказался снимать часть иностранных акций с торгов на российских биржах

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ЦБ не станет выводить часть иностранных акций с торгов на российских биржах

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ЦБ отказался от планов делистинга части иностранных акций

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Иностранным активам упрощают доступ на российские площадки

Коммерсантъвчера в 12:44
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В Краснодаре отменили парад и салют 24 июня

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Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении

Фанаты конкурса Евровидение провели голосование в Twitter, "переизбрав" победителей прошлых лет.
Газета.Ru 01:30
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ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
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Общество

ВОЗ заявила о рекордном приросте заболевших коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордное количество заражений коронавирусом за сутки - 183 020.
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Общество

Москва перестала быть лидером по смертности с коронавирусом

Москва перестала быть лидером по числу смертей среди пациентов с коронавирусом за сутки.
Lenta.ru 05:23
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Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

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Бригада московских врачей отправилась в Югру

Москва, 22 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ханты-Мансийск отправилась бригада из семи высококвалифицированных врачей, сообщили 22 июня в департаменте здравоохранения Москвы.
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Мы все умрем. Пилотируемые полеты\: как не заблудиться в космосе
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Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
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Живущий в США российский хоккеист рассказал о переживаниях за русских людей

Российский хоккеист Илья Брызгалов, постоянно проживающий в США, рассказал о переживаниях за русских людей.
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Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

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Гаджеты

Умные часы Samsung Galaxy Watch 3 на живых фото со включенным экраном

Компания Samsung активно готовит умные часы Galaxy Watch 3: они должны выйти одновременно с Galaxy Note20 в начале августа.
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Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
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Гаджеты

Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото

В твиттере опубликовали качественные фото реалистичных макетов новых iPhone 12.
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Общество

ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны.
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
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Общество

Миланские рестораторы встали на колени перед мэрией города

Милан, Италия, 19 июня 2020, 16:10 — REGNUM Миланские рестораторы в пятницу, 19 июня, провели у здания городской мэрии акцию протеста, в ходе которой опустились на колени.
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Политика

Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
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Здоровье

В Свердловской области заразились коронавирусом еще 207 человек

Еще у 207 жителей Свердловской области выявили вирус SARS-CoV-2. Свежие данные представили в региональном оперштабе.
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Общество

ФСС будет выплачивать больничные напрямую работникам

Пилотный проект по выплате больничных работникам напрямую из ФСС, действующий в 77 регионах России, с 1 января 2021 года будет введен на всей территории России.
ZAB.RU вчера в 09:20
Шоу-бизнес

Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми

Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 08:32
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Обновлены данные заражений в районах Нижегородской области

В Нижегородской области с начала пандемии коронавирусной инфекции диагноз «COVID-19» поставили 15100 жителям региона.
Открытый Нижний 19 июня в 06:23
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Космос

Опубликованы снимки мест посадок американцев на Луне

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» сделала снимки места посадок пилотируемых кораблей по программе «Аполлон» из США.
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Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала отписку от Решетовой в Instagram

Ходят слухи, что женщины отменили подписки после выходных дней, которые они провели вместе. Мама Тимати объяснила, в чем тут дело.
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С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

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Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
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Технологии

В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС

В компьютерной игре Minecraft воссоздали копию Чернобыльской АЭС. Автром выступил игрок под ником Janisko, сообщает сайт 3dnews.ru.
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Фигурное катание

Плющенко показал тренировку Жилиной

Бывший фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко в социальных сетях выложил видео с тренировок свой новой подопечной Вероники Жилиной.
ProstoProSport вчера в 12:01
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