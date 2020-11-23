Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИАМО
РИАМО

ЦБ отказался от создания единой базы смартфонов и компьютеров юрлиц

Плас
РБК
РИАМО
Вести Подмосковья
ФАН
Народные новости
GSL News
Live24
Экономика сегодня
Политика Сегодня
Центробанк РФ решил, что не будет создавать единую базу смартфонов и компьютеров для анализа гаджетов юридических лиц, сообщает Федеральное агентство новостей.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ закрыл проект по созданию единой базы компьютеров и смартфонов юрлиц

Представитель АФТ сообщил РБК, что результаты пилотирования были направлены в Банк России. Что хотел сделать ЦБ В единой базе ЦБ планировал собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты-юрлица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.
РБК22:00
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Центробанк отказался от создания единой базы компьютеров и смартфонов

ИА Красная Весна02:19
РБК

ЦБ закрыл проект по созданию единой базы компьютеров и смартфонов юрлиц

РБК22:00
Forbes

РБК: ЦБ отказался от проекта единой базы компьютеров и смартфонов

Forbes00:03
Компания

ЦБ закрыл проект по борьбе с отмыванием денег

Компания00:00
Коммерсантъ

ЦБ закрыл проект по созданию базы компьютеров и смартфонов юрлиц

Коммерсантъ23:32
Говорит Москва

ЦБ отказался от создания единой базы компьютеров и смартфонов юрлиц

Говорит Москва22:51
ФАН

ЦБ не будет создавать единую базу смартфонов и компьютеров

ФАН01:28

Завершены лётные испытания гидрометеорологического спутника «Электро-Л» №3

Москва, 21 ноября 2020, 11:48 — REGNUM Государственная комиссия приняла решение о завершении лётных испытаний третьего спутника российской гидрометеорологической группировки «Электро-Л».
REGNUM21 ноября в 03:48

Суд арестовал главу отдела полиции в Дагестане по делу о терактах в Москве

По данным следствия, задержанный лично несколько раз перевозил руководителей группировки по территории Дагестана и привез смертницу с самодельным взрывным устройством в Кизляр, чтобы она могла оттуда поехать в Москву и совершить теракт.
Ведомости11:18

Актера Павла Прилучного госпитализировали с переломами костей лица после избиения

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полицейские начали проверку по факту получения травм, в том числе головы, актером Павлом Прилучным в Калининграде.
Стерлеград12:09

Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили освобожденный от оккупации город Агдам

В понедельник, 23 ноября, президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами страны Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации городе Агдам, сообщает официальный сайт главы государства.
Sputnik Азербайджан11:59

Обвиняемых в поджоге дома волгоградского губернатора приговорили к 6,5 и 8 годам колонии

Как сообщает объединенная пресс-служба волгоградских судов, Иван Железников и Дмитрий Ушаков приговорены к шести с половиной и восьми годам колонии строгого режима соответственно.
Коммерсантъ10:57

Кабмин прорабатывает введение режима ОЭЗ со специальными преференциями для резидентов СКФО

Кабмин принял решение ввести определённые льготы для представителей Северо-Кавказского федерального округа.23 ноября пресс-служба Кабинета министров заявила, что в скором времени будут задействованы преференции для резидентов СКФО.
ГлобалМСК.ру10:16