ЦБ отказался от создания единой базы смартфонов и компьютеров юрлиц
Центробанк РФ решил, что не будет создавать единую базу смартфонов и компьютеров для анализа гаджетов юридических лиц, сообщает Федеральное агентство новостей.В источнике
С чего всё началось
ЦБ закрыл проект по созданию единой базы компьютеров и смартфонов юрлиц
Представитель АФТ сообщил РБК, что результаты пилотирования были направлены в Банк России. Что хотел сделать ЦБ В единой базе ЦБ планировал собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты-юрлица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.
РБК22:00
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