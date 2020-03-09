с чего всё началось

Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке. Цены на нефть упали на фоне срыва сделки ОПЕК+ по снижению объемов добычи нефти.

Экономика Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30 Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

Политика Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.

Политика Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в интервью The Guardian.

Общество Bloomberg узнал содержание разговора Путина с нефтяниками перед разрывом сделки с ОПЕК Совладелец "Лукойла" оценил потери России от развала сделки с ОПЕК до $150 млн в день На переговорах министров ОПЕК + в Вене 6 марта Новак проинформировал своего коллегу из Саудовской Аравии, что Россия больше не будет сокращать добычу нефти.

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Общество Вступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Гаджеты Meizu 17 получил абсолютно не такую камеру, как ожидалось Как ожидается, флагманский смартфон Meizu 17 будет оснащен однокристальной системой Snapdragon 865 и модемом для работы в сетях пятого поколения 5G.

Энергетика Нефть обрушилась на 26% из-за развала сделки ОПЕК+ и действий Саудовской Аравии Нефть дешевеет в понедельник более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке.

Происшествия В Париже неизвестный открыл стрельбу в мечети По меньшей мере один человек пострадал, сообщает ТАСС. Неизвестный мужчина в шлеме вошел во двор мечети и начал стрелять.