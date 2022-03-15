Гособвинение попросило приговорить основателя ФБК Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) к 13 годам колонии и штрафу в 1,2 миллиона рублей по делу о мошенничестве и оскорблении суда.