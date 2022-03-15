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ЦБ отказался от скупки золота у банков из-за высокого спроса населения

Банк России с 15 марта 2022 года приостановит покупку физического золота у российских кредитных организаций, сообщила
 пресс-служба регулятора.
РБК
«В целях создания условий для удовлетворения спроса населения Банк России приостанавливает с 15 марта 2022 года покупку золота у кредитных организаций», — говорится в сообщении.
Ведомости
Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц.
Экономика сегодня
В свою очередь, Минфин РФ предложил разрешить гражданам покупать инвестиционное золото в слитках за наличную иностранную валюту.
ТАСС

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ЦБ отказался от скупки золота у банков из-за высокого спроса населения
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ЦБ приостанавливает покупку золота у банков
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ЦБ РФ приостанавливает покупку золота у банков в целях создания условий для удовлетворения спроса населения
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ЦБ России из-за спроса населения на золото приостановил его покупку у кредитных организаций
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