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ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
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В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля. Ранее президент РФ Владимир Путин порекомендовал Банку России проанализировать расходы заёмщиков по ипотечным кредитам, не входящим в процентную ставку займа.В источнике
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С чего всё начиналось
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", — указано в сообщении.
Московский Комсомолец вчера в 01:10
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ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май

РИА Новости вчера в 00:39
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Центробанк не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам

Московский Комсомолец вчера в 01:10
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Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

Российская газета 3 апреля в 09:21
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