с чего всё началось

В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля. Ранее президент РФ Владимир Путин порекомендовал Банку России проанализировать расходы заёмщиков по ипотечным кредитам, не входящим в процентную ставку займа.

Общество Россия приостанавливает все вывозные рейсы Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.

Политика В Кремле назвали ситуацию в экономике беспрецедентной Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе разных сценариев изменения ситуации в экономике из-за коронавируса.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в ТЦ Тюменской области ФСБ предотвратила теракт в торговом центре Ханты-Мансийского автономного округа, пишет РИА "Новости" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Наука Лососи в неволе не испугались робочерепахи К робочерепахе лососи подплывали гораздо ближе, а в ее присутствии также меньше виляли хвостом, что указывает на более спокойное поведение.

Общество В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.

Общество Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.

Общество Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.

Политика Рейтинги Путина выросли после его обращения к гражданам С 23 по 29 марта показатель одобрения деятельности президента по среднему значению составил 65,7%. На вопрос о доверии Путину положительно ответили 71,1% респондентов.

Футбол Егоров прокомментировал конфликт Дзюбы и Уткина Напомним, что форвард санкт-петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба высказался по поводу своего отношения к журналисту Василию Уткину, который называет «Зенит» империей зла, а Дзюбу критиковал за пассивную позицию в конфликте фанатов и полиции.

Космос Если Солнце погаснет, то Земля выживет: радиоактивность может сделать планеты обитаемыми Исследователи предположили, что часть планет, особенно те из них, которые образуются возле центра Млечного Пути, могут располагать достаточным количеством изотопов, чтобы самостоятельно генерировать необходимое количество тепла, не позволяющее поверхности планеты превратиться в безжизненный лед.

Здоровье Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.