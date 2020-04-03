Коронавирус
News.ruЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля. Ранее президент РФ Владимир Путин порекомендовал Банку России проанализировать расходы заёмщиков по ипотечным кредитам, не входящим в процентную ставку займа.
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с чего всё началось
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.Российская газета09:21
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Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Происшествия
Суд арестовал генерала МВД Бирюкова по делу о коррупции
Заместитель начальника следственного департамента МВД Александр Бирюков был арестован Басманным судом Москвы по делу о коррупции.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Политика
В Кремле назвали ситуацию в экономике беспрецедентной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе разных сценариев изменения ситуации в экономике из-за коронавируса.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в ТЦ Тюменской области
ФСБ предотвратила теракт в торговом центре Ханты-Мансийского автономного округа, пишет РИА "Новости" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Энергетика
Путин назвал ситуацию на мировом энергорынке сложной
Ситуация на мировом рынке сложная, пандемия коронавируса привела к резкому падению спроса на энергоресурсы.
Наука
Лососи в неволе не испугались робочерепахи
К робочерепахе лососи подплывали гораздо ближе, а в ее присутствии также меньше виляли хвостом, что указывает на более спокойное поведение.
Общество
ВОЗ оценила темпы распространения коронавируса в России
Россия пока не прошла пик по ситуации с коронавирусом.
Политика
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан
Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан.
Общество
В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции
Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.
Экономика
Глава МВФ заявил, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии, вызванной распространением нового коронавируса.
Общество
Кондратьев попросил вникать в ситуацию каждого человека, которому нужен пропуск
Кондратьев отметил, что выдавать пропуска нужно на предприятия, а не каждому работнику отдельно. Это позволит избежать лишних контрактов.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Общество
Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного
Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Политика
Рейтинги Путина выросли после его обращения к гражданам
С 23 по 29 марта показатель одобрения деятельности президента по среднему значению составил 65,7%. На вопрос о доверии Путину положительно ответили 71,1% респондентов.
Общество
У умершей в Перми журналистки был коронавирус
Футбол
Егоров прокомментировал конфликт Дзюбы и Уткина
Напомним, что форвард санкт-петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба высказался по поводу своего отношения к журналисту Василию Уткину, который называет «Зенит» империей зла, а Дзюбу критиковал за пассивную позицию в конфликте фанатов и полиции.
Общество
Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.
Политика
МИД РФ пояснил отказ Украины от договоренностей по Донбассу
В МИД РФ прокомментировали отказ Украины от договоренностей, достигнутых зимой на встрече лидеров «нормандской четверки».
Армия и оружие
Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию
Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Здоровье
Об опасных осложнениях коронавируса рассказал главврач Коммунарки
Напомним, что несколько дней назад Проценко сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Космос
Если Солнце погаснет, то Земля выживет: радиоактивность может сделать планеты обитаемыми
Исследователи предположили, что часть планет, особенно те из них, которые образуются возле центра Млечного Пути, могут располагать достаточным количеством изотопов, чтобы самостоятельно генерировать необходимое количество тепла, не позволяющее поверхности планеты превратиться в безжизненный лед.
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов снялись в новом клипе Ольги Бузовой
В клипе снялись многие звезды отечественного спорта, кино и шоу-бизнеса. В основном, друзья самой Ольги.
Политика
Комиссар Совета Европы озабочена давлением на СМИ во время пандемии
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович глубоко озабочена ущемлениями свободы СМИ во время пандемии коронавируса.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.