ЦБ отказался рассматривать жалобы клиентов на банки
Как сообщают «Ведомости», раньше рассмотрением жалоб занимался ЦБ. Теперь же при поступлении обращения в Банк России регулятор будет направлять претензию в тот банк, которым недоволен клиент. После рассмотрения жалобы банк будет обязан дать ответ клиенту.В источнике
С чего всё началось
Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки
Банк России хочет исправить ситуацию – ведь такая обязанность возложена на банки в подавляющем большинстве стран мира – и поддерживает введение законодательной нормы, согласно которой банк или иная финансовая организация, получив обращение потребителя, будет обязана в течение ограниченного времени рассмотреть его по существу и содержательно ответить.
Ведомости17:13
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