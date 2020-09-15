Ридус 13

Как сообщают «Ведомости», раньше рассмотрением жалоб занимался ЦБ. Теперь же при поступлении обращения в Банк России регулятор будет направлять претензию в тот банк, которым недоволен клиент. После рассмотрения жалобы банк будет обязан дать ответ клиенту.