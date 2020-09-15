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Новые Известия

ЦБ отказался рассматривать жалобы клиентов на банки

Как сообщают «Ведомости», раньше рассмотрением жалоб занимался ЦБ. Теперь же при поступлении обращения в Банк России регулятор будет направлять претензию в тот банк, которым недоволен клиент. После рассмотрения жалобы банк будет обязан дать ответ клиенту.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки

Банк России хочет исправить ситуацию – ведь такая обязанность возложена на банки в подавляющем большинстве стран мира – и поддерживает введение законодательной нормы, согласно которой банк или иная финансовая организация, получив обращение потребителя, будет обязана в течение ограниченного времени рассмотреть его по существу и содержательно ответить.
Ведомости17:13
Подробнее о событии
Царьград

ЦБ России придумал, как не рассматривать претензии граждан к банкам

Царьград19:10
Ведомости

Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки

Ведомости17:13
Ридус

ЦБ обяжет банки рассматривать жалобы клиентов

Ридус13 сентября в 14:39
Комсомольская правда

ЦБ разрешит банкам самостоятельно рассматривать жалобы от клиентов

Комсомольская правдавчера в 03:28
Авторадио

ЦБ заставит банки разбираться с жалобами клиентов

Авторадиовчера в 01:40
Известия

Можете обжаловаться: претензии клиентов будут рассматривать сами банки

Известиявчера в 17:01
REGNUM

Хазин заподозрил ЦБ РФ в нежелании реагировать на жалобы граждан

REGNUMвчера в 04:17

Госбанки получили предложение о продаже долгов Utair

У кого банк "Россия" скупает долги Банк "Россия", которому Utair по состоянию на апрель 2020 года должна была 10,3 млрд руб. (26,4% от двух синдицированных кредитов), весной направил десяти остальным участникам синдиката — частным и государственным банкам — предложение о покупке их долгов, рассказывает один из собеседников РБК.
РБК04:00
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Древний Ханаанский дворец в Тель-Кабри разрушило землетрясение

По словам авторов научной работы, характер разрушений говорит о том, что все происходило в один момент, а не на протяжении некоторого времени. popmeh.ru Также МедиаПоток рассказывал, что археологи раскопали рядом с израильским побережьем загадочное кораблекрушение, которое произошло в VII веке.
МедиаПотоквчера в 09:01
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Появилось видео отвода российских силовиков от границы с Белоруссией

Появилось видео, на котором резерв российских силовиков, созданный президентом Владимиром Путиным по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в момент обострения политического кризиса в стране, отводится от границы.
Ведомости05:07
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Минобороны Белоруссии допускает силовой ответ на угрозы из-за рубежа

В Минобороны Белоруссии не исключают силовой вариант реагирования на прямые военные угрозы стране, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов (его слова приводятся на сайте ведомства).
Коммерсантъ05:15
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