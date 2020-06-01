Экономика
КоммерсантъЦБ отложил продажу Азиатско-Тихоокеанского банка
Банк России отложил продажу санированного Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) на 2021–2022 годы, поскольку потенциальные покупатели хотят увидеть результаты влияния пандемии коронавируса на деятельность банка, говорится в сообщении ЦБ.
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Политика
Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин назвал подходящей датой для голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Lenta.ru 09:37
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
Общество
Свердловский губернатор продлил особый режим до 8 июня
Екатеринбург, 1 июня 2020, 16:25 — REGNUM В Свердловской области продлён режим безопасного поведения.
REGNUM 09:25
Гаджеты
Microsoft распространяет крупное обновление Windows 10
С 28 мая Microsoft начала распространять крупное обновление Windows 10. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
RuNews24.ru 29 мая в 23:18
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Религия
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер от коронавируса
На 90-м году жизни от коронавируса умер один из старейших архиереев Русской православной церкви, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле по борьбе с коронавирусом в Telegram.
Коммерсантъ 09:35
Политика
Спикер Верховной Рады выступил за пересмотр закона об украинизации
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил за пересмотр закона «Об особенностях функционирования украинского языка как государственного», также известного как закона об украинизации.
Lenta.ru 08:47
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Армия и оружие
Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90
Ряд СМИ со ссылкой на издание Sohu сообщили о том, что Китай пригрозил уничтожить индийские танки Т-90, которые якобы были стянуты в район Ладакха.
Военное дело 05:25
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих
В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
Кино
Зрителей удивила внешность Тора после фильма «Мстители. Финал»
Родной город 08:17
Авто
Lexus NX доступен в России в новой спецверсии Black Vision
Внешний вид Lexus NX 200 AWD в новой специальной серии Black Vision отличается затемненной фирменной веретенообразной решеткой радиатора и оригинальной накладкой F-Sport на бампере.
Автостат 08:42
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
Космос
Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США
Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor 30 мая в 15:33
Экономика
В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России
Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей.
РИА Новости 06:53
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
РИА Новости вчера в 06:45
Политика
Правительство разработало план по восстановлению экономики
Кабинет министров разработал более 500 мероприятий по разным направлениям, которые вошли в девять разделов.
MedikForum.ru вчера в 17:51
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Авто
Штрафы за брошенный во дворах автохлам внесли в КоАП
В российском Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появился проект введения штрафов за брошенные во дворах бесхозные автомобили, мойку автомобиля в неположенных местах и прочие нарушения, за которые, в случае принятия поправок, придется заплатить несколько тысяч рублей.
Вести.Ru 06:29
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Общество
Следующим этапом снятия ограничений в Подмосковье станет открытие ТЦ
На следующем этапе снятия коронавирусных ограничений подмосковные власти могут открыть торговые центры.
Российская газета 09:32
Экономика
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
С начала года российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен.
Lenta.ru 06:59
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Происшествия
Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов
Сбербанк заплатит миллион рублей тому, кто поможет поймать напавших на инкассаторов в Красноярске, сообщает пресс-центр Сибирского банка ПАО "Сбербанк".
РИА Новости 07:13
Происшествия
В Киеве неизвестный пригрозил взорвать мост Метро
Киев, 1 июня 2020, 15:05 — REGNUM В Киеве частично перекрыли движение на красной ветке Метро в связи с сообщением о минировании моста Метро, сообщила администрация Киевского метрополитена 1 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 08:05