Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ отложил продажу банка «ФК Открытие» из-за коронавируса

2 фото
Банк России перенесет продажу банка "ФК Открытие" с осени 2021 года, реалистичным сроком для сделки регулятор считает 2022 год, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. От планов продать акции "Открытия" ЦБ не отказываается.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

ЦБ перенес продажу банка «Открытие» с осени 2021 года на весну 2022 года

Реальное время09:07

ЦБ отложил продажу банка «Открытие» из-за пандемии

Банки.ру09:16

ЦБ считает весну 2022 года реалистичным сроком продажи банка «Открытие»

ТАСС09:09

ЦБ перенесет продажу санированного банка «Открытие» из-за пандемии

РБК09:21

ЦБ может перенести сроки продажи банка «Открытие» на весну 2022 года

Finam.Ru08:57

ЦБ сохраняет планы по продаже акций банка «Открытие»

ПРАЙМ08:56

ЦБ отложил продажу банка «ФК Открытие» из-за коронавируса

Интерфакс08:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Происшествия

Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы

Известия 08:19
313
Общество

Путин потребовал доложить о работе на месте ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин потребовал доложить, какие меры принимаются и какие варианты решения есть по ликвидации ЧП в Норильске.
Известия 07:45
23
Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

ННТВ 08:14
11
Общество

Российские доставщики еды заявили о забастовке

В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru вчера в 10:43
34
Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост 03 июня в 04:15
11
Политика

Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»

«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
Национальная служба новостей 00:54
48
Армия и оружие

Два судна для достройки СП-2 взяли под охрану ВМФ РФ

ВМФ РФ взяли корабли под охрану, так как прокладка газопровода - крайне важная для страны цель.
Слово и Дело 07:54
11
Общество

В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

Россия делает огромное количество тестов, что замечательно.
РИА Новости 06:29
296
Экономика

Сбербанк назвал быстрее всего восстанавливающиеся после пандемии города

Первым городом России, где активность потребителей практически вернулась на уровень, который был до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, стало Кемерово.
РБК 09:52
Общество

Принц Уильям попросил принца Гарри вернуться домой

Принц Уильям выразил обеспокоенность по поводу отъезда брата в другую страну и попросил его вернуться в Великобританию.
Paparazzi.ru 08:10
11
Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
983
Происшествия

В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину

Санкт-Петербург, 5 июня 2020, 14:54 — REGNUM Петербургские спасатели смогли вытащить на берег одну из двух девушек, которые оказались по неизвестным причинам в холодных водах Невы у Володарского моста.
REGNUM 07:54
14
Происшествия

Следствие попросило отправить главу РВК Повалко под домашний арест

Следствие попросило арестовать генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, сообщил адвокат Георгий Антонов, заявление которого РБК предоставили в пресс-службе РВК.
РБК 07:50
5
Культура

Опрос: Фанаты «Звездных войн» считают, что Сноук — клон императора

Сайт Inverse опросил 1200 фанатов «Звездных войн», чтобы выяснить, какую теорию о происхождении верховного лидера Сноука они считают самой правдивой.
КиноПоиск 08:09
Экономика

В Госдуму внесён законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых

Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который позволяет самозанятым и индивидуальным предпринимателям брать ипотечные каникулы на равных условиях.
RT на русском вчера в 11:36
5
Хоккей

Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею

Lenta.ru 02:44
Игры

В Сети появился еще один слух о скором выходе Bloodborne на PC

Srnsk 02:24
2
Общество

В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло

Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
Петербургский дневник вчера в 23:56
4
Здоровье

ГКБ №8 в Иванове перепрофилируют для работы с COVID-больными

Приём COVID-пациентов ГКБ №8 начнёт уже завтра.
Кстати.News вчера в 13:04
26
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
2,5K
Здоровье

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 15 июня, сообщил в пятницу региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:18
27
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,3K
Общество

Акции «Норникеля» ускорили рост после совещания у Путина

Акции «Норильского никеля» ускорили восстановление в пятницу, 5 июня после падения днем ранее.
Компания 09:52
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
943
Общество

В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей

В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
231
Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
129
Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
533
Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
144
Общество

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
64
Общество

Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась

Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
572
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное