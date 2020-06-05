Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦБ отложил продажу банка «Открытие»

Весна 2022 года является на данный момент более реалистичным сроком для начала процедуры продажи банка «Открытие», а не конец 2021 года, как планировались ранее, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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ЦБ решил перенести продажу банка «Открытие» из-за пандемии

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