Экономика
Rambler News ServiceЦБ отложил продажу банка «Открытие»
Весна 2022 года является на данный момент более реалистичным сроком для начала процедуры продажи банка «Открытие», а не конец 2021 года, как планировались ранее, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Кино
Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме
Народные новости вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Билли Айлиш рассказала о том, что никогда не чувствовала себя желанной
Американская певица Билли Айлиш рассказала журналу British GQ о том, что никогда не чувствовала себя привлекательной для мужчин.
Pravda.Ru 06:44
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала архивное фото в купальнике
Например, накануне в аккаунте Instagram появилась архивная фотография, на которой певица запечатлена в купальнике и босоножках.
RuNews24.ru 01:52
Общество
Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости
Рамблер вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
Авто
Lada признан худшим брендом в мире
Организаторы Фестиваля скорости в Гудвуде представили рейтинг лучших машин, которые выпустили худшие бренды.
32CARS.ru 06:58
Здоровье
От коронавируса больных избавил недорогой препарат для желудка
Цензуры.Нет 08:51
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Шоу-бизнес
В семье Подольской и Преснякова случилось пополнение
Еще за несколько дней до дня рождения Артемия Наталья Подольская упоминала, что они с мужем решились на пополнение в семье по случаю дня рождения Артемия.
Bimru.ru 06:12
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 11:07
Здоровье
Власти Ивановской области рассказали, сколько осталось свободных коек
Количество свободных коек для пациентов с коронавирусом в Ивановской области за сутки сократилось с 89 до 65, рассматривается вопрос развертывания дополнительных стационарных коек, сообщает облправительство.
РИА Новости вчера в 11:05
Происшествия
В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками
В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе.
Известия 04:50
Происшествия
СК опубликовал видео с разливом топлива в Норильске
Следственный комитет опубликовал видео с места разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03 июня в 16:16
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
Общество
В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом
Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
Происшествия
Экс-генерал МВД предстанет перед судом за подготовку убийства
СКР направил в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего генерал-майора МВД Александра Туривненко.
News.ru 12:21
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:03
Здоровье
В Подмосковье ввели новые правила посещения поликлиник
Плановая госпитализация и посещение поликлиник в Подмосковье будут возобновлены с 8 июня, но для посетителей введены новые правила.
ИА Красная Весна 05:30
Религия
Обычай поминания усопших перед Троицей можно изменить в пандемию
Традиция поминовения усопших в Троицкую родительскую субботу, которая в 2020 году отмечается Русской православной церковью (РПЦ) 6 июня, может быть изменена под влиянием обстоятельств, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 12:53
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI вчера в 07:25
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
Общество
Политолога Николая Платошкина отправили под домашний арест
Жена Платошкина сообщила, что в их квартире на Ленинском проспекте в Москве прошли обыски.
Говорит Москва вчера в 16:50
Культура
«Ты обними меня» — Чонгук посвятил новую песню Тэхёну
Чонгук Поклонники пары Вигуков, предположили в сети, что новая песня Чонгука несомненно могла быть посвящена Тэхёну.
Popcake 03:13
Общество
Вечером 5 июня куряне смогут наблюдать Лунное затмение
Московский Комсомолец Черноземье 06:12
Шоу-бизнес
Запрещенный кадр с похорон Юлии Началовой попал в Сеть
PR-директор скончавшейся весной прошлого года певицы Юлии Началовой Анна Исаева выложила в Instagram кадр с похорон, где запрещалось вести фото- и видеосъемку.
Народные новости вчера в 08:23