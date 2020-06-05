Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦБ отложил продажу банка «Открытие»

Весна 2022 года является на данный момент более реалистичным сроком для начала процедуры продажи банка «Открытие», а не конец 2021 года, как планировались ранее, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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ЦБ отложил продажу банка «Открытие» на 2022 год

Коммерсантъ13:25

ЦБ решил перенести продажу банка «Открытие» из-за пандемии

Российская газета10:33

ЦБ отложил продажу банка «ФК Открытие» из-за коронавируса

Интерфакс08:55

ЦБ перенесет продажу санированного банка «Открытие» из-за пандемии

РБК09:21

ЦБ считает весну 2022 года реалистичным сроком продажи банка «Открытие»

ТАСС09:09

ЦБ может перенести сроки продажи банка «Открытие» на весну 2022 года

Finam.Ru08:57

ЦБ перенесет продажу банка «Открытие» на 2022 год

Ведомости09:43
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Политика

Путин назвал тупиковой логику «после нас хоть потоп»

Известия 09:02
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Футбол

Зарплата футболиста ФНЛ вызвала народный гнев россиян

Ранее Темников выступил против сокращения зарплат футболистов ФНЛ, поскольку они зарабатывают значительно меньше, чем игроки российской Премьер-лиги.
Vprognoze.ru 03:07
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Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
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Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

REGNUM 07:42
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Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
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Энергетика

Польша повысила тариф на транспортировку газа по своей территории

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал — Европа, говорится в сообщении польского Управления регулирования энергетики (URE).
ПРАЙМ 11:48
Энергетика

Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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Общество

Место разлива топлива в Норильске удалось локализовать

МЧС сообщило о локализации места разлива дизельного топлива в результате ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске.
News.ru 04:27
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Авто

Названы все изменения обновленного Lada Largus

Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели.
32CARS.ru 08:04
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Религия

Обычай поминания усопших перед Троицей можно изменить в пандемию

ТАСС 12:53
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Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
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Авто

Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза

Автоновости дня 03 июня в 07:21
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
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Здоровье

В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
Интерфакс 12:38
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Происшествия

Украинская воспитательница задушила ребенка в яслях подушкой

Московский Комсомолец 07:36
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Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
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Космос

В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида

Низкую опасность представляет для Земли приближающийся к ней астероид, 5 июня сообщила пресс-служба Роскосмоса.
ИА Красная Весна 10:01
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Общество

Мосгорсуд сократил срок ареста Илье Азару с 15 суток до 10

Эхо Москвы 07:02
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Общество

Суд запретил Варваре Карауловой гулять по ночам

Кунцевский суд Москвы установил административный надзор за Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и освобождена условно-досрочно, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Взгляд.ру вчера в 12:20
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Футбол

Четыре футболиста «Рубина» перенесли коронавирус бессимптомно

Казанский "Рубин" сообщил о выявлении антител к вирусу COVID-19 у четырех футболистов.
Интерфакс-Спорт 12:47
Здоровье

От коронавируса больных избавил недорогой препарат для желудка

Цензуры.Нет 08:51
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Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне.
Деловое.ТВ вчера в 03:48
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Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
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Кино

Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме

Народные новости вчера в 09:44
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Общество

Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда

РИА Новости 11:42
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