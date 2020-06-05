Экономика
Rambler News ServiceЦБ отложил продажу банка «Открытие»
Весна 2022 года является на данный момент более реалистичным сроком для начала процедуры продажи банка «Открытие», а не конец 2021 года, как планировались ранее, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Общество
Генпрокуратура назвала причину ЧП в Норильске
Телеканал 360° 10:47
Экономика
Сеть фитнес-клубов World Class включили в перечень системообразующих предприятий после письма Слуцкер Белоусову
Основательница сети фитнес-клубов World Class Ольга Слуцкер отправила письмо первому зампреду правительства Андрею Белоусову, в котором предупредила о возможном банкротстве компании и обратилась с просьбой о поддержке.
Sport24.ru 10:30
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Здоровье
Главврач Александро-Мариинской больницы обратился к астраханцам
Руководитель областного медучреждения, на базе которого развёрнут ковидный госпиталь, обратился к астраханцам с настоятельной просьбой о соблюдении масочного режима и действующих ограничений, связанных с пандемией.
Южная Волна 07:12
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
Российские доставщики еды заявили о забастовке
В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru вчера в 10:43
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Экономика
В Госдуму внесён законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых
Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который позволяет самозанятым и индивидуальным предпринимателям брать ипотечные каникулы на равных условиях.
RT на русском вчера в 11:36
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM вчера в 05:54
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
Шоу-бизнес
Максим Фадеев показал свою новую подопечную
В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец 09:51
Политика
В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
Кино
Объявлены номинанты телевизионных премий BAFTA
Члены Британской академии кино и телевизионных искусств объявили номинантов премий BAFTA TV Awards и технической BAFTA TV Craft Awards, сообщает Variety.
РИА Новости вчера в 04:54
Армия и оружие
Северный флот следит за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море
RT на русском 10:31
Здоровье
В Москве перешли на экспериментальную методику лечения коронавируса
В Москве применили экспериментальную методику лечения COVID-19 - теперь пациентам проводят гипербарическую оксигенацию, которая помогает избежать подключения к ИВЛ.
Газета.Ru 01:57
Шоу-бизнес
Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru 08:14
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Здоровье
Лекарство от коронавируса может поступить в клиники 11 июня
Первые партии российского лекарства от коронавирусной инфекции могут поступить в клиники уже 11 июня.
Муравленко 24 02 июня в 12:49
Футбол
Дома футболистов «Бенфики» подверглись атаке вандалов
По информации источника, после нападения на автобус была совершена атака на дома нескольких футболистов «Бенфики».
Спорт-Экспресс 09:58
Политика
Посольство России уведомили о высылке двух дипломатов из Чехии
«Посольством Российской Федерации в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии», — говорится в сообщении в Facebook.
RT на русском 08:36
Общество
В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом
Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить, несмотря на увеличение количества больных, заявил замминистра здравоохранения Евгений Камкин на круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы".
РИА Новости 10:50
Происшествия
Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест
Гагаринский районный суд в Москве отправил под домашний арест до 21 июля главу Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко.
РБК 10:55
Общество
В Москве появился новый тип пропусков
Система цифровых пропусков в Москве, введенная в рамках борьбы с распространением COVID-19, действует до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:29
Общество
Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске
Миллиардер Михаил Прохоров считает, что призывы к смене собственника «Норникеля» и национализации компании – это серьезная угроза для всех частных компаний в России.
Ведомости 04:51
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская модель Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых звезд 2020 года от Forbes.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество
Две сокращенные рабочие недели ждут россиян в июне
По сведениям Роструда, сокращенная неделя с 8 по 11 июня запланирована в связи с Днем России, накануне праздника, 11 июня, рабочий день сократится на час как предпраздничный.
U74.Ru вчера в 05:31