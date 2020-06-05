Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦБ отложил продажу банка «Открытие»

Весна 2022 года является на данный момент более реалистичным сроком для начала процедуры продажи банка «Открытие», а не конец 2021 года, как планировались ранее, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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ЦБ считает весну 2022 года реалистичным сроком продажи банка «Открытие»

ТАСС09:09

ЦБ перенесет продажу банка «Открытие» на 2022 год

Ведомости09:43

ЦБ перенесет продажу санированного банка «Открытие» из-за пандемии

РБК09:21

ЦБ решил перенести продажу банка «Открытие» из-за пандемии

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ЦБ перенес продажу банка «Открытие» с осени 2021 года на весну 2022 года

Реальное время09:07

ЦБ может перенести сроки продажи банка «Открытие» на весну 2022 года

Finam.Ru08:57

ЦБ отложил продажу банка «ФК Открытие» из-за коронавируса

Интерфакс08:55
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Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

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Общество

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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
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Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

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Кино

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Две сокращенные рабочие недели ждут россиян в июне

По сведениям Роструда, сокращенная неделя с 8 по 11 июня запланирована в связи с Днем России, накануне праздника, 11 июня, рабочий день сократится на час как предпраздничный.
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