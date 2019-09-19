Финансы
ТАССЦБ отмечает рост долговой нагрузки россиян
Банк России видит рост долговой нагрузки россиян, а также увеличение кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Об этом на форуме "Стратегия розничного бизнеса 2020" сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.
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Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru вчера в 08:27
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась от участия в следующей сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.
Газета.Ru 07:22
Футбол
ЦСКА выпустил проморолик к матчу с «Краснодаром»
Московский ЦСКА опубликовал проморолик к матчу десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы встретятся с "Краснодаром".
Газета.Ru 07:33
Футбол
«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью с «Реймсом»
«Реймс» дома сыграл вничью с «Монако» (0:0) в матче 6-го тура чемпионата Франции.
Спорт-Экспресс 15:50
Шоу-бизнес
Наташа Королёва занимается йогой в бикини перед камерой
Вроде ничего необычного, но йогой Наташа занимается в бикини, демонстрируя внушительный бюст и мягкий живот.
Uznayvse.ru 13:21
Футбол
«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ со счетом 5:0
Коммерсантъ 14:04
Происшествия
Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Шоу-бизнес
Гоша Куценко возмутился парковкой в центре Москвы за 17 тысяч рублей
По словам Куценко, 23 часа парковки в центре города обошлись в 17,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 09:37
Политика
Украина может не пережить еще один Майдан, считает Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может не пережить еще один Майдан в условиях войны.
РИА Новости 14:58
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Единоборства
Россия заняла второе место в общем зачёте чемпионата мира по боксу
Первое место в общем зачёте досталось сборной Узбекистана, чьи боксёры завоевали три золотые награды, одну серебряную и одну бронзовую.
Чемпионат 13:29
Авто
Ярославский моторный завод выпустил юбилейный мотор для ГАЗ
Юбилейный, 100-тысячный четырёхцилиндровый мотор ЯМЗ-530 для «ГАЗон NEXT» был выпущен на Ярославском моторном заводе «Автодизель».
Тарантас Ньюс вчера в 17:06
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Гаджеты
Выход iOS 13 сломал PUBG Mobile и Fortnite
Выход iOS 13 привел к появлению критического бага в версиях PUBG Mobile и Fortnite для iPhone и iPad.
Cyber.sports.ru 15:31
Политика
Кэмерон рассказал в мемуарах о встречах с Путиным
Кэмерон упоминает встречу с Путиным в 2013 году в Сочи, которую он называет столь же значимой, как и переговоры Маргарет Тэтчер и Михаила Горбачева.
ТАСС вчера в 10:25
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов раскрыл причину своей измены в браке с Ольгой Бузовой
Стоит отметить, что брак Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой распался в 2016 году после того, как звезда "Дома-2" узнала об изменах любимого мужа.
Российский Диалог 03:29
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Наука
Нейросети помогли дорисовать картины с полотен Пабло Пикассо
Нередко под слоем краски итогового произведения искусства обнаруживают наброски работ или даже целые картины, а восстановить их внешний облик практически полностью помогает рентгенография.
N+1 06:16
Кино
«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»
Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor вчера в 15:09
Футбол
Васильев объяснил, почему отказался продавать Мбаппе «Реалу»
Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» рассказал о том, как принимал решение по трансферу форварда Кильяна Мбаппе, который сейчас выступает за «ПСЖ».
Спорт-Экспресс 15:10
Футбол
«Торпедо» одержало девятую подряд победу в ФНЛ, обыграв «Томь»
Московское "Торпедо" одержало девятую подряд победу в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), обыграв в 14-м туре томскую "Томь".
РИА Новости 12:20
Гаджеты
Начались продажи iPhone 11 в России
В России с 8 утра 20 сентября начались продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Русская Планета вчера в 04:05
Происшествия
Двое российских военных ранены в Таджикистане
Газета.Ru 13:20
Экономика
В России снижаются цены на телевизоры
Телевизоры стали единственным предметом электроники, цены на который в России снижаются.
News.ru 19 сентября в 19:26
Происшествия
Якутского шамана отпустили из психбольницы
Газета.Ru вчера в 09:03