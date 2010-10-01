Финансы
ТАССЦБ отмечает в ноябре продолжение снижения прироста валютных вкладов
Банк России в ноябре 2019 года зафиксировал продолжение снижения прироста вкладов в иностранной валюте. При этом прирост остатков средств рублевых вкладов ускорился на 0,7 проц. пункта, до 1,1% по сравнению с октябрем, сообщается в материалах регулятора.
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В январе-ноябре объем вкладов физлиц в номинальном выражении вырос на 4% - ЦБ РФ
Финмаркет20 декабря в 06:19
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Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге
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