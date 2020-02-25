с чего всё началось

Банк России продлил до конца июня 2022 года нулевую комиссию для банков за переводы физлиц в Системе быстрых платежей (СБП).

ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в Системе быстрых платежей

Происшествия В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.

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Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

Политика США отказали России во встрече по ДСНВ Россия получила отказ от США по предложению провести встречу юристов для обсуждения продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Технологии Google просит у США разрешения снова сотрудничать с Huawei Google попросила у американского правительства разрешение на возобновление сотрудничества с компанией Huawei, которое вынуждена была прекратить из-за санкций введенных США против китайской компании в мае 2019 года.

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Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Здоровье В Воронеже госпитализирована девушка, приехавшая из Италии Девушка с ОРВИ, прибывшая из Италии, госпитализирована в Воронеже для проверки на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области 27 февраля.

Политика Bloomberg: ЕС может ввести «киберсанкции» против России и Китая Евросоюз может ввести санкции в отношении китайских и российских юридических и физических лиц за преступления в киберпространстве, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пять источников.