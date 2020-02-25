с чего всё началось

Банк России продлил до конца июня 2022 года нулевую комиссию для банков за переводы физлиц в Системе быстрых платежей (СБП).

ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в Системе быстрых платежей

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