Экономика
РИА НовостиЦБ отменил для банков комиссию за переводы в Системе быстрых платежей
Банк России продлил до конца июня 2022 года нулевую комиссию для банков за переводы физлиц в Системе быстрых платежей (СБП).
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с чего всё началось
Переводы через систему быстрых платежей (СБП) снова станут бесплатными для банков — Центробанк решил отменить комиссию за пользование инфраструктурой до середины 2022 года, следует из сообщения на сайте регулятора.Lenta.ru25 февраля в 07:38
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Эксперт оценил решение ЦБ отменить комиссию для банков за переводы в СБП
RT на русском25 февраля в 14:41
Эксперты оценили решение отменить банкам комиссию на переводы физлиц в СБП
Известия25 февраля в 11:19
ЦБ утвердил нулевые тарифы для банков за переводы физлиц в системе быстрых платежей до 30 июня 2022 года
Агентство Москва25 февраля в 06:38
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