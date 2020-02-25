с чего всё началось

Банк России отменил комиссии для банков на переводы, которые производят физические лица по системе быстрых платежей (СБП) до 30 июня 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦБ. Известно, что нулевой тариф начнет действовать с 1 апреля текущего года.

ЦБ обнулил комиссии для банков за переводы физических лиц по СБП

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