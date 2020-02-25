Экономика
РЕН ТВЦБ обнулил комиссии для банков за переводы физических лиц по СБП
Банк России отменил комиссии для банков на переводы, которые производят физические лица по системе быстрых платежей (СБП) до 30 июня 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦБ. Известно, что нулевой тариф начнет действовать с 1 апреля текущего года.
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с чего всё началось
Переводы через систему быстрых платежей (СБП) снова станут бесплатными для банков — Центробанк решил отменить комиссию за пользование инфраструктурой до середины 2022 года, следует из сообщения на сайте регулятора.Lenta.ru25 февраля в 07:38
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Эксперт оценил решение ЦБ отменить комиссию для банков за переводы в СБП
RT на русском25 февраля в 14:41
Эксперты оценили решение отменить банкам комиссию на переводы физлиц в СБП
Известия25 февраля в 11:19
ЦБ утвердил нулевые тарифы для банков за переводы физлиц в системе быстрых платежей до 30 июня 2022 года
Агентство Москва25 февраля в 06:38
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