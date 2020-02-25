с чего всё началось

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.

ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Общество Российские пивовары попросили ужесточить требования к составу пива Российские пивовары попросили не менять требования по содержанию солода в пиве и не разрешать его замену зерном и зернопродуктами.

Общество Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.

Политика Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко Посольство России обратилось к властям США со срочным запросом о медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением его здоровья.

Происшествия Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.

Политика Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.

Армия и оружие Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота.

Общество Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.

Политика Глава крымской автономии отверг праздник оккупации Зеленского Напомним, 26 февраля Зеленский подписал указ об установлении в этот день знаменательной даты, которая знаменует сопротивление оккупации Крыма и Севастополя.

Политика Захарова назвала жалким зрелищем поведение журналисток из Грузии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток с телеканалов Imedi и 1TVGe, устроивших крик и толкотню в ходе попыток задать вопросы главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Здоровье На Ямале заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад На Ямале за минувшую неделю в учреждения здравоохранения обратились 7667 человек с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция (на предыдущей неделе заболевших было 10664 человека).

Политика Штаб Трампа подал в суд на NYT за обвинения в сговоре с Россией «Иск, поданный в Верховный суд штата Нью-Йорк, направлен на привлечение организации к ответственности за намеренную публикацию ложных заявлений против кампании президента», — говорится в заявлении старшего юрисконсульта Трампа Дженны Эллис, размещенном в Twitter штаба.